הנקודה האדומה: לא תאמינו מי נציג היהדות בכנסת

מי מייצג יהדות בכנסת? קבלו את התוצאות המפתיעות, בעיות הנבחרים ואיפה תראו את תוצאות הבחירות?

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?



אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

לא תאמינו מי נבחר לנציג היהדות בכנסת!

סקר חדש של ערוץ משב שתוצאותיו פורסמו בסרוגים קובע:

נפתלי בנט הוא זה שנחשב בעיני רבים בציבור החילוני כמייצג היהדות בכנסת הנוכחית!

אז בואו ונבדוק אם הבחירה מתאימה להגדרות:

• יהודים מצווים לא תשנא את אחיך בלבבך. בנט שונא מישהו במוצהר ומצהיר על כך בכל הזדמנות!

• ליהודים נכתב בתורה: מדבר שקר תרחק. צריך להוסיף עוד משהו?

• יהודים מצווים לא להונות את אחיהם. בנט חי עם זה בשלום.

הבא בתור בעיני הציבור החילוני אחרי בנט בסקר כמייצג היהדות בכנסת:

הפתעה! זה יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

הבעיה: כדי לייצג את היהדות בכנסת צריך להגיע לשם פיזית.

אי אפשר שלא לתהות:

מי שאמר רק השבוע שאפשר להתחתן בכיף בלי רב, ושלהיות יהודי זה בכלל לא קשור להלכה,

ושפועל כל הזמן לנתק את הדת היהודית מהמדינה ולגרום לכולם לחשוב שלימוד תורה זה בזבוז כספי ציבור

הוא מייצג היהדות בעיניכם?!

בשורה התחתונה:

מה אתם מחפשים יהדות בכנסת?

חפשו אותה בבית הכנסת כי בדרך כלל זה המקום שיקבע את תוצאות הבחירות, ויעדכן עליהן בלוח הודעות הגבאי בשבת בבוקר.

עד כאן הנקודה האדומה להיום,

ובעזרת השם נתראה!

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

