נחשפה תשתית טרור של החזית העממית בירושלים

שב"כ והמשטרה עצרו חמישה חשודים שגויסו באירופה על ידי צלאח חמורי – פעיל טרור בכיר ותושב ירושלים לשעבר שגורש מהארץ. על פי החקירה, חמורי פועל בחסות "הציר השיעי", צייד את חברי החוליה בטלפונים מוצפנים ותכנן פיגועים בבירה. כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים

תשתית טרור חשאית ומסועפת של ארגון החזית העממית, אשר הופעלה מאירופה בחסות "הציר השיעי", נחשפה וסוכלה בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים במשטרת ישראל. כך הותר היום (שלישי) לפרסום.

במסגרת המבצע, נעצרו לחקירת שב"כ חמישה תושבי מזרח ירושלים, פעילי החזית העממית, בחשד שגויסו על ידי בכיר הארגון, צלאח חמורי, במטרה להקים תשתית צבאית ולבצע פיגועים קשים בשטח ישראל ובאזור ירושלים בפרט.

מניסיון החיסול של הרב עובדיה – לפעילות בצרפת

המפעיל שעומד מאחורי רשת הטרור, צלאח חמורי, הוא עורך דין בהכשרתו ופעיל טרור מוכר ויעד ותיק של מערכת הביטחון. חמורי היה מעורב בעבר בניסיון ההתנקשות המפורסם במנהיגה הרוחני של שס, הרב עובדיה יוסף ז"ל, בשנת 2005. בעקבות המשך מעורבותו העמוקה בפעילות טרור, שלל שר הפנים בשנת 2022 את תושבתו הישראלית, והוא גורש ועבר להתגורר בצרפת, מדינה שבה הוא מחזיק באזרחות.

ממצאי החקירה מעלים כי מאז גירושו, חמורי לא זנח את דרך הטרור אלא שדרג את פעילותו. הוא החל לעמוד בקשר רציף עם גורמי טרור הפועלים מטעם הציר השיעי (בהובלת איראן וחיזבאללה) להכוונת פיגועים בישראל. בשנתיים האחרונות ניצל חמורי את מוצאו וקשריו במזרח ירושלים כדי לגייס פעילי שטח מקומיים. את כל זה הוא ביצע תחת כסות תמימה לכאורה של פעילות דיפלומטית וגלויה באירופה למען הסוגיה הפלסטינית, ששימשה מסווה לפעילותו הצבאית החשאית.

פגישות חשאיות באירופה וטלפונים מוצפנים

במהלך חקירת השב"כ נחשף דפוס הפעולה של התשתית: במהלך השנים 2024 ו-2025, נפגש חמורי בנקודות שונות באירופה עם חברי החוליה, כולם בעלי תעודות זהות כחולות ותושבי מזרח ירושלים, ושם גייס אותם למשימה. כדי לנהל את התשתית מבלי להיתפס, צייד חמורי את המגויסים החדשים במכשירי טלפון ייעודיים הכוללים תוכנות לתקשורת מוצפנת מולו.

עוד עלה בחקירה כי חברי החוליה הספיקו לבצע שורה של פעולות הכנה שונות בשטח לצורך קידום והוצאה לפועל של פעילות הטרור באזור ירושלים, בטרם נעצרו על ידי לוחמי השב"כ והמשטרה.

עם תום החקירה, הוגשו כתבי אישום חמורים נגד שניים מהמעורבים המרכזיים בפרשה, האחים יזיד וסעיד דדו. במסגרת ההליך המשפטי, מייחסת להם פרקליטות מחוז ירושלים עבירות קשות של חברות פעילה בארגון טרור, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור (מימון טרור), קשירת קשר לעשות פשע, וכן ניסיון לקשירת קשר לעבירת פשע שהיא מעשה טרור. מעצרם של יתר החשודים נמשך.