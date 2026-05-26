יעקב ברדוגו מתפוצץ: "זה ספין, אני לא קונה את זה!"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו התייחס לסערה הפוליטית-צבאית האחרונה ואמר: "זה ספין, אקמול לציבור, אני לא קונה את זה"

הפרשן יעקב ברדוגו התייחס הערב (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' להחלטת הרמטכ"ל להדיח באופן סופי את הפצ"רית לשעבר האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

בדבריו אמר ברדוגו: "מה שקורה סביב הפצ"רית הוא ספין - אקמול לציבור, ואני מציע לא לקנות את זה. איפה כתב האישום נגדה? היא הודתה, העובדות ברורות. הרמטכ"ל ביצע את המהלך הזה משום שהוא נתון תחת לחץ כבד מאוד.

אבל מה לגבי מי ששיתפו איתה פעולה? למה היועמ"שית לא נחקרת? למה שרון אפק, שביקר את הפצ"רית, לא נחקר? אני מברך על כל רבע-מהלך, אבל את הספין הזה אני לא קונה".

נזכיר כי בהחלטת הרמטכ"ל נמסר: "מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ״רית לשעבר בפרשת 'שדה תימן', החליט הרמטכ״ל על השעייתה משירות באופן מיידי. ברקע התארכות ההליך הפלילי, החליט הרמטכ"ל, נוכח חומרת המעשים והחשדות, להדיח את הפצ״רית משירות ללא דיחוי נוסף".

בצה"ל אמרו כי בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ״רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות". עם זאת, יש לציין כי היא כן תקבל קצבת גמילה - דבר שלא נמצא בשליטת הרמטכ"ל. בחודשים האחרונים הפצ"רית בכלל לא מקבלת שכר, עקב הפחתת משכורתה.

באשר לסוגיית הדרגה, נטען כי "בראיית הרמטכ״ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי".



בעקבות הודעת צה"ל, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא "מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה".