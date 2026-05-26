"אני לא רוצה שנתניהו יילך לכלא, זה לא נראה טוב"

המגיש הבכיר התייחס לשמועות לפיהן ראש הממשלה נתניהו יפרוש לפני הבחירות הבאות, והוסיף: "אני לא רוצה שהוא יילך לכלא"

המגיש אייל ברקוביץ' טען היום (שלישי) ברדיו 103fm, כי מכר שלו אמר לו שנתניהו צפוי לפרוש ולא יתמודד בבחירות הבאות.

ברקוביץ' התייחס לכך ומסר: "זה עלה לי לראש, כולם מדברים על בחירות חוץ מנתניהו. שדרך אגב, אני לא רוצה שיילך לכלא, לא טוב למדינת ישראל שיראו רה"מ עם אזיקים. השאלה שלי היא האם עם איך שהליכוד נראה יש לו עתיד בלי נתניהו?"