"אני לא רוצה שנתניהו יילך לכלא, זה לא נראה טוב"

המגיש הבכיר התייחס לשמועות לפיהן ראש הממשלה נתניהו יפרוש לפני הבחירות הבאות, והוסיף: "אני לא רוצה שהוא יילך לכלא"

י' סיון התשפ"ו
ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: (צילום: Olivier Fitoussi/POOL)

המגיש אייל ברקוביץ' טען היום (שלישי) ברדיו 103fm, כי מכר שלו אמר לו שנתניהו צפוי לפרוש ולא יתמודד בבחירות הבאות.

ברקוביץ' התייחס לכך ומסר: "זה עלה לי לראש, כולם מדברים על בחירות חוץ מנתניהו. שדרך אגב, אני לא רוצה שיילך לכלא, לא טוב למדינת ישראל שיראו רה"מ עם אזיקים. השאלה שלי היא האם עם איך שהליכוד נראה יש לו עתיד בלי נתניהו?"

נזכיר כי אמש, בדגל התורה הביעו הסכמה לצאת למהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי, שבמסגרתו יודח ראש הממשלה בנימין נתניהו ובמקומו ימונה בני גנץ לראש ממשלת מעבר.

לפי גורמים במפלגה, המהלך אינו מתקדם בשלב זה בשל התנגדות מצד גורמים באופוזיציה, שלטענתם מסרבים להעניק לגנץ את ראשות הממשלה, מחשש שהדבר יחזק אותו פוליטית ויסייע לו להתאושש בסקרים ולעבור את אחוז החסימה.


בנימין נתניהו אייל ברקוביץ' משפט נתניהו

