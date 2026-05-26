אלמוג בוקר על המחדל בשביעי באוקטובר: "ידעו, ראו והתעלמו!"

עקבות השמדת 11 קילומטרים של מנהרות בבית חאנון, אלמוג בוקר תוקף את מחדל העבר ומזהיר מפני ההווה: "חמאס בונה מנהרות גם בימים אלה". לצד זאת, הוא מצדיע ללוחמים בסבב שישי ושביעי: "העוטף משתקם רק בזכותכם"

על רקע הודעת צה"ל הרשמית על השלמת משימת טיהור מרחב בית חאנון והשמדת תשתיות הטרור בעל ובתת-קרקע, שיתף הערב (שלישי) עיתונאי חדשות 12 ותושב קיבוץ זיקים, אלמוג בוקר, תחושות אישיות ונוקבות מביתו המשקיף ישירות אל עבר תא השטח המדובר בצפון הרצועה, לצד הצדעה חמה לכוחות הלוחמים בשטח.

"מגג הבית שלנו בזיקים אפשר לראות את בית חאנון, את מה שנשאר ממנה אחרי השבעה באוקטובר", כתב בוקר לחשבונותיו ברשתות החברתיות. "מהבית, אפשר לשמוע בכל לילה את הפיצוצים המטורפים מפעילות צה"ל להשמדת תשתיות טרור של חמאס, פיצוצים שלפעמים נשמעים גם עד המרכז".

בוקר התייחס להישג המבצעי המשמעותי שעליו דיווחו היום כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם, וחשף את הנתון המרשים מאחורי המבצע: "היום הם השלימו עוד מבצע ענק והשמידו 11 קילומטרים של תשתיות תת קרקע בבית חאנון, אזור שעל פי צה"ל נחשב למעוז חמאס ברצועה".

"חמאס בונה מנהרות גם בימים אלה"

לצד השבחים להצלחה הטקטית של הכוחות, העיתונאי תושב העוטף לא חסך בביקורת קשה כלפי המחדל המודיעיני והאסטרטגי רב-השנים שקדם למלחמה הנוכחית, והזהיר כי האיום עדיין אקטיבי ורחוק מלהסתיים. "עכשיו עזבו רגע את המחדל הגדול שבמשך שנים התעלמו מבניית המנהרות (ידעו, ראו והתעלמו!)", תקף בוקר חזיתית, "עזבו את זה שחמאס בונה גם בימים אלה מנהרות, ושכל עוד חמאס שם – הסיפור לא נגמר".

שחיקת המילואים: "סבב שישי ושביעי"

את עיקר דבריו בחר בוקר להקדיש למסירות יוצאת הדופן של אנשי המילואים והסדיר שממשיכים לשאת בנטל הלחימה חודשים ארוכים, וממחיש את עומק השחיקה בשטח. "תסתכלו על כוחותינו, הכוחות מאוגדת עזה, הלוחמים מיחידת יהל"ם (בהם סדירניקים וגם מילואימניקים שעושים כבר סבב שישי ושביעי) שפועלים יום יום מסביב לשעון", כתב בהתרגשות.

"זו עבודה סיזיפית שכוללת מעבר מטר מטר לאיתור מנהרות. עבודה שמסכנת את החיים שלהם (ויש רבים ששילמו בחייהם). ואת כל זה הם עושים מתוך תחושת שליחות למען הביטחון שלנו".

בוקר חתם את דבריו בנתון דמוגרפי מפתיע שמצביע על תמונת המצב הנוכחית בעוטף עזה, חודשים ארוכים לאחר האסון, וזקף זאת ישירות לזכות הפעילות הצבאית הנחושה: "היום יש יותר תושבים בעוטף ממה שהיה ערב השבעה באוקטובר. אז תדעו, חלק גדול מאיתנו, חזרנו בזכותכם, בזכות המסירות שלכם. תודה!".