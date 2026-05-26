דרמטי: הפסקת האש עם לבנון קרסה

הפסקת האש עם לבנון קרסה. צה"ל החל לפשוט על יעדים ולתקוף מעבר לקו הצהוב בלבנון

הפסקת האש קרסה. צה"ל החל לפשוט על יעדים מעבר לקן הצהוב בלבנון.

מוקדם יותר היום צה"ל הודיע לתושבי עיר בדרום לבנון להתפנות מבתיהם. צה"ל מתכוון לצאת למתקפה על העיר נבטיה ודובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הודיע לתושבי העיר וסביבתה להתפנות מיד מהעיר וממרחב העיר, אשר נחשבת למעוז של חיזבאללה.

כאשר על פי הערכות בצה"ל רבים ממפקדי השטח של חיזבאללה נמצאים בעיר והם פועלים ממפקדות שמוקמו בעיר.

בהודעה שפרסם אל"מ אביחי אדרעי נאמר: "אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי העיר נבטיה הפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען שלומכם, עליכם לפנות מייד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע מייד אל מצפון לנהר הזהארני. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".