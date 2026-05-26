בלב קלקיליה: נעצר המחבל שהשתתף ברצח עידו זולדן ז"ל

סגירת מעגל היסטורית: המבוקש שאדי ג'מעה, שהיה שותף לפיגוע הירי הקטלני בכפר פונדוק בשנת 2007, נעצר מיד עם שחרורו מכלא הרשות הפלסטינית במבצע משותף של צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים.

סגירת מעגל מרגשת ויוצאת דופן כמעט שני עשורים אחרי הפיגוע: הותר היום (שלישי) לפרסום כי בפעילות מבצעית מורכבת נעצר בלב העיר קלקיליה המחבל שאדי ג'מעה. ג'מעה לקח חלק פעיל בפיגוע הירי הקשה בכפר פונדוק ב-19 בנובמבר 2007, בו נרצח עידו זולדן ז"ל.

המעצר הדרמטי התאפשר הודות למאמץ מודיעיני ומבצעי ממושך ועיקש של שירות הביטחון הכללי, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת אפרים, ולוחמי יחידת הגדעונים (יחידה 33) של משטרת ישראל.

על פי המידע שנחשף, המחבל הוחזק במשך שנים ארוכות במעצר ובמאסר על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. כוחות הביטחון הישראליים עקבו מקרוב אחר מצבו, ומיד עם שחרורו מהכלא הפלסטיני, פשטו הלוחמים על מיקומו בלב קלקיליה ולכדו אותו בטרם הצליח להיעלם.

הפיגוע שזעזע את השומרון

הפיגוע התרחש לפני כ-19 שנים, כאשר עידו זולדן ז"ל, בן 29, תושב היישוב שבי שומרון, אב לשני ילדים קטנים וסטודנט באוניברסיטת אריאל, היה בדרכו לביתו. מחבלים פתחו באש מרכב חולף לעבר מכוניתו סמוך לכפר פונדוק. זולדן נפגע באורח אנוש ובסופו של דבר נקבע מותו. הפיגוע עורר בשעתו סערה ציבורית גדולה וזעזוע עמוק ברחבי הארץ.

מיד לאחר המעצר המתוחכם בקלקיליה, הועבר המחבל שאדי ג'מעה להמשך חקירה אינטנסיבית בשירות הביטחון הכללי, שם ייתן את הדין על מעשיו.

מדוברות כוחות הביטחון נמסר בעקבות המבצע: "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון". המעצר הנוכחי מוכיח פעם נוספת כי גם בחלוף שנים רבות, ידה הארוכה של מערכת הביטחון מגיעה לכל מי שידיו מגואלות בדם אזרחי ישראל.