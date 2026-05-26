חברת מועצת החרדית עולה למתקפה: "הציבור החרדי יברח מהם"

המשנה לראש עיריית רעננה, ששמה עלה כאופציה לאחרונה מועמדת לשריונים מצד מספר מפלגות, יוצאת באמירה חריגה נגד התנהלות המפלגות החרדיות סביב משבר הגיוס: "הממשלה עשתה הרבה מעבר למה שמוצג בתקשורת החרדית"

הלן מזוז, חברת מועצת החרדית הראשונה בישראל ששמה עלה בתקופה האחרונה כחלק מהשיח סביב השריונים האפשריים במספר מפלגות, מתבטאת באופן חריג סביב סוגיית חוק הגיוס והמשבר הפוליטי המתמשך בין הממשלה למפלגות החרדיות.

מזוז, החרדית הראשונה בפוליטיקה מובילה קו התומך בשילוב נשים חרדיות בפוליטיקה הארצית, פרסמה בימים האחרונים התייחסות נרחבת לנושא, ובה מתחה ביקורת ישירה על מה שכינתה “העסקנים החרדים”.

“אני חושבת שהממשלה הנוכחית עשתה הרבה מעבר למה שמצויר בתקשורת החרדית”, כתבה מזוז. “הגיע הזמן שגם העסקונה החרדית תתפשר מעט כדי שחוק הגיוס הזה יעבור”. לדבריה, השיח הפוליטי שמנהלים חלק מהנציגים החרדים מול הממשלה עלול להרחיק דווקא את הציבור החרדי מהנהגתו הפוליטית.

“אני חושבת שהעסקנים לא מבינים, אבל ברגע שהם אומרים שהקלפים פתוחים ושהם מוכנים ללכת עם בנט ואיזנקוט הציבור החרדי יברח מהם”, טענה. מזוז הוסיפה כי לשיטתה יש למצוא נוסחה מאוזנת שתשמור מצד אחד על מעמדם של לומדי התורה, ומצד שני תאפשר מענה לצורכי הביטחון של המדינה. “צריך לעבור חוק גיוס שמצד אחד שומר על מעמדם של לומדי התורה שאין דבר חשוב מזה, ומצד שני נותן יד לשירות צבאי”.

דבריה של הלן מזוז מגיעים על רקע מאבק ממושך המתנהל בימים אלו גם בזירה המקומית ברעננה, שם היא מכהנת כמשנה לראש העיר וחברת מועצה מטעם הסיעה הדתית המאוחדת. המאבק נסוב סביב אי־מינוי יו״ר קבוע למועצה הדתית בעיר מהלך שלטענתה נובע מעימות מתמשך בין ש״ס לבין ראש העיר חיים ברוידא והנהגת העיר. בש"ס כמובן מאשימים את העירי.

לדברי מזוז, השיתוק המתמשך במועצה הדתית משפיע באופן ישיר על שירותי הדת בעיר, ובפרט על מצב המקוואות, תחום שבו היא עוסקת מקרוב כחלק מפעילותה הציבורית למען נשים חרדיות ודתיות בעיר. “יש נושאים שבהם צריך לשים את הפוליטיקה בצד ולא לפגוע בציבור החרדי והדתי”, אמרה לאחרונה בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות וזכה לתהודה רחבה בעיר. “לא ייתכן שבעיר כמו רעננה אין שירותי דת בסיסיים. מצב המקוואות כאן הוא קטסטרופה”.

הסרטון, שהפך לוויראלי בקבוצות המקומיות, נתפס בעיני גורמים בעיר לא רק כביקורת נקודתית על מצב שירותי הדת, אלא כחלק ממאבק רחב יותר שמנהלת מזוז מול מה שהיא מכנה “העסקונה החרדית”. כעת, כאשר הזירה הפוליטית הארצית מתחממת מחדש סביב סוגיית חוק הגיוס, נדמה כי מבחינתה של מזוז המאבק כבר מזמן חצה את גבולות רעננה והפך לעימות עקרוני בעל משמעות ציבורית ולאומית.