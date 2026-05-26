הושמד "המבצר הצפוני": צה"ל השלים את טיהור בית חאנון

אחרי חודשים של פעילות שיטתית בעל ובתת-קרקע, כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם הכריעו את גדוד חמאס והשמידו את תשתיותיו. מ"עיירת הטרור" ששלטה בגובה על יישובי העוטף וממנה יצאו מאות מחבלים ב-7 באוקטובר – נותר תא שטח מטוהר בשליטת צה"ל

הותר לפרסום: כוחות צה"ל השלימו את משימת טיהור מרחב בית חאנון שבצפון רצועת העזה והשמידו באופן סופי את תשתיות הטרור במרחב – כך נמסר אחר הצהריים (שלישי) באופן רשמי.



הפעילות הממושכת, שהובלה על ידי כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם, הביאה להכרעה מוחלטת של גדוד בית חאנון ולנטרול היכולות המבצעיות של חמאס בעל-קרקע ובתת-קרקע, במטרה לשפר דרמטית את ההגנה על יישובי צפון הנגב המערבי.

במשך שני העשורים האחרונים נבנתה בית חאנון על ידי חמאס כ"עיירת טרור" וכונתה בקרב האוכלוסייה העזתית כ"המבצר הצפוני". ארגון הטרור השקיע משאבי עתק בבניית תשתיות צפופות, שכללו רשת מסועפת של מנהרות ותוואים תת-קרקעיים שהשתרעו מתחת לכל שכונה ורחוב.



חמאס הפך באופן שיטתי מסגדים, בתי חולים ובתי ספר למחסני אמצעי לחימה ולמתחמי לחימה מבוצרים, תוך שהוא מטמיע את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית ומשתמש בה כמגן אנושי.

לאורך השנים היוותה העיירה נקודת יציאה למתווי טרור קשים נגד ישראל, לרבות ירי נרחב של רקטות וטילי נ"ט לעבר העורף. במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014, יצא מתוך תוואי תת-קרקעי בעיירה פיגוע חדירה קטלני שבו נפלו ארבעה לוחמי צה"ל. בשל מיקומה הגיאוגרפי השולט בגובה על יישובי צפון העוטף, חמאס תכנן את בית חאנון כ"מבצר קדמי" וכנקודת זינוק מרכזית לפלישה לשטח מדינת ישראל.

מרכז הלחימה של ה-7 באוקטובר

בבוקר השבעה באוקטובר מימש חמאס את תוכניותיו, כאשר מאות מחבלים פשטו מתוך בית חאנון אל עבר שטח ישראל. העיירה שימשה באותו בוקר כמרכז צבאי ולוגיסטי לכל דבר; בתוכה ניהלו המחבלים נוהלי קרב מוגדרים ומתוכה יצאו למתקפת הטרור האכזרית והרחבה נגד יישובי הנגב המערבי.

השמדת התשתיות והכרעת המרחב בוצעו לאורך חודשי המלחמה על ידי כוחות רבים שתמרנו באופן עצים בשטח. בשלבים האחרונים של המבצע, פעלו לוחמי החטיבה הצפונית ויהל"ם בצורה שיטתית וממוקדת כדי לאתר ולנטרל את התת-קרקע.

במהלך הפעילות השתמשו הכוחות במגוון שיטות מבצעיות ובכלים טכנולוגיים מתקדמים, שכללו בין היתר ביצוע קידוחים סטטיסטיים נרחבים בכל המרחב. קידוחים אלו נועדו לאתר תוואי מנהרות מוכרים, ובמקביל לשלול קיומם של תוואים נוספים שלא היו מוכרים בעבר.

בצה"ל מדגישים כי השלמת המשימה התאפשרה בזכות גבורתם של הלוחמים, שלחמו ברצף מאז השבעה באוקטובר באופן מקצועי ושיטתי, על מנת להבטיח שאיומי העבר לא יחזרו עוד. כיום, בית חאנון מוגדרת כתא שטח שבו תשתיות הטרור הושמדו כליל, והוא נמצא תחת שליטה מלאה של כוחותינו בתוך תחומי הקו הצהוב.