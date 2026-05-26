לא רק על המגרש: הג'וב החדש והנוצץ של דניאל פרץ

מגרש ביתי חדש: חצי שנה אחרי החתונה מהסרטים, דניאל פרץ יוצא לדרך עצמאית בעולם הפרסום וקוטף קמפיין ענק. מזהים את השליח?

שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, ממשיך להוכיח שהסטטוס החדש שלו כבעלה הטרי של נועה קירל מביא איתו לא מעט עניין – גם מחוץ למגרשי הכדורגל. כפי שפורסם לראשונה ב-mako, השוער הבינלאומי קטף קמפיין סולו ראשון ומשמעותי במיוחד, וייכנס בקרוב לנעלי הפרזנטור של ענקית המשלוחים Wolt.

עבור פרץ, שנמצא כבר חצי שנה עמוק בתוך חיי הנישואים המתוקשרים (והפוטוגניים) שלו ושל קירל, מדובר בהישג חדש בקריירה שלו. אמנם כבר התרגלנו לראות את השניים חולקים זמן מסך בקמפיינים משותפים ל-yes ולחברת נדל"ן, אך הפעם פרץ תופס את קדמת הבמה לבדו ומסמן וי ראשון על קמפיין יחיד וגדול בישראל.

הבשורה המשמחת על הקמפיין החדש מגיעה בתקופה סוערת במיוחד עבור השוער בגזרה המקצועית. לאחרונה עלה שמו של פרץ לכותרות הספורט העולמיות, לאחר שקבוצתו, סאות'המפטון, הודחה מפלייאוף העלייה לפרמייר-ליג.

למרות האכזבה על הדשא באנגליה, נראה שבישראל המניות של פרץ נמצאות בשיא חסר תקדים.