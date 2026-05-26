זוגיות גמישה: הטריק של דניאל פרץ ונועה קירל נחשף

עכשיו זה רשמי: הצעד הבא ביחסים של נועה קירל ודניאל פרץ

כוכבת הפופ שיתפה תיעוד משעשע מאחורי הקלעים של הראיונות הזוגיים, וחשפה את ה"גמישות" שבן הזוג השוער נאלץ להפגין בשביל שלא יראו את פערי הגובה ביניהם

שמגיעים לראיונות משותפים מול המצלמות, הכל בדרך כלל נראה נוצץ ומתוזמן היטב. אלא שמאחורי הקלעים של עולם התקשורת מסתתרים לפעמים אתגרים טכניים משעשעים במיוחד, בעיקר כשיש פערי גובה משמעותיים בין בני הזוג.

נועה קירל שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה הצצה משעשעת למה שקורה באמת מאחורי המיקרופונים, כאשר בן זוגה, שוער באיירן מינכן דניאל פרץ המתנשא לגובה של כמעט 1.90 מטרים, נדרש להתאים את עצמו למצלמה.

בסטורי שהעלתה מאירוע של חברת yes, חשפה קירל את ה"טריק" שמאפשר לשניהם להיכנס יחד לאותו הפריים בצורה מאוזנת: פרץ פשוט נאלץ לעמוד בפיסוק רחב במיוחד לאורך כל הריאיון כדי להנמיך את עצמו.

דניאל פרץ ונועה קירל צילום: חשבון האינסגרם של נועה קירל

"הפיסוק שדניאל צריך לעשות בשביל שניכנס באותו הפריים בראיונות... בקרוב שפגט", כתבה קירל בהומור לצד התמונות שמציגות את מה שהצופים בבית לא אמורים לראות. מתברר שזוגיות פוטוגנית דורשת לפעמים לא מעט גמישות – ובמקרה של פרץ, גם מתיחת שרירים לא פשוטה.