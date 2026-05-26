חני נחמיאס מגיבה לסערה: "לא התראיינתי באל-ג'זירה"

אחרי המתקפות שספגה בעקבות הופעתה בערוץ 14, כוכבת הילדים ומנחת הטלוויזיה שוברת שתיקה בסרטון תגובה חריף, עוקצני ומפויס כאחד: "אותי לא משתיקים, לא טוב לכם? זפזפו"

סערת הרשת שפרצה בעקבות הראיון של חני נחמיאס בערוץ 14 מסרבת לדעוך, אך כעת כלת השמחה בוחרת שלא לשתוק. בסרטון תגובה ישיר ונוקב שפרסמה היום (שלישי) בחשבונותיה ברשתות החברתיות, פנתה נחמיאס ישירות למבקריה, ובחרה לפתוח דווקא בטון ציני ומפתיע: היא הודתה להם.

"שלום אחים שלי, נרגעתם? אני מקווה שכן", פתחה נחמיאס את דבריה בחיוך. "קודם כל ממש תודה. תודה לכל אלה שקיללו, וניאצו, והכפישו, וכתבו עליי דברים איומים רק בגלל שהעזתי להתראיין בערוץ 14, שבעיניכם כנראה ערוץ לא לגיטימי. אז לא זכור לי שהתראיינתי באל-ג'זירה, התראיינתי בערוץ ישראלי שמשדר לקהל ישראלי".

לדבריה של נחמיאס, הניסיון לייצר סביבה "עליהום" ציבורי השיג בסופו של דבר את התוצאה ההפוכה. היא הסבירה כי הרעש התקשורתי והכותרות המשתלחות רק סקרנו את הציבור הרחב, וגרמו ליותר אנשים לצפות בראיון עצמו. "מה הם ראו? הם ראו ראיון אישי, עמוק, נעים, מלא באהבת הארץ ואהבת אדם, ואז הם לא הבינו על מה צעקתם. כמות החיזוקים, האהבה והחיבוקים שקיבלתי בזכותכם היא אדירה, אז המון תודה".

במהלך הסרטון ביקשה נחמיאס להדגיש את החשיבות של שמירה על חופש הביטוי והדמוקרטיה בישראל, ומתחה ביקורת על תרבות ההשתקה: "אתם פשוט מנסים להשתיק. אותי לא משתיקים, ואסור להשתיק אף אחד. אנחנו חיים במדינה שזכות היסוד שלה היא היכולת לומר כל מה שאתה רוצה, ומותר לכם לא להסכים, זה אפילו בסדר גמור". יחד עם זאת, היא הבהירה כי היא מתנערת מסגנון בוטה משני הצדדים, וציינה: "לא שיתפתי את מי שקרא לכם 'חיות טרף', זו לא דרכי".

את הסרטון בחרה נחמיאס לנעול בעצה פרקטית ומשעשעת למבקריה המושבעים, כשהיא מציגה את הפתרון הפשוט ביותר למי שאינו מרוצה מהתכנים על המסך: "ראיתם ראיון שבא לכם לא טוב? אני רוצה להציג בפניכם אביזר מדהים, הוא נמצא בכל בית. ראיתם, לא אהבתם? זפזפו!".