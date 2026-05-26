סופית: הרמטכ"ל החליט על הדחת הפצ"רית לשעבר

הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע על הדחתה משירות צבאי של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי: "ברקע התארכות ההליך הפלילי, ונוכח חומרת המעשים והחשדות, הוחלט על הדחתה ללא דיחוי"

"מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ״רית לשעבר בפרשת 'שדה תימן', החליט הרמטכ״ל על השעייתה משירות באופן מיידי" נמסר. "ברקע התארכות ההליך הפלילי, החליט הרמטכ"ל, נוכח חומרת המעשים והחשדות, להדיח את הפצ״רית משירות ללא דיחוי נוסף".

בצה"ל אמרו כי בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ״רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות". עם זאת, יש לציין כי היא כן תקבל קצבת גמילה - דבר שלא נמצא בשליטת הרמטכ"ל. בחודשים האחרונים הפצ"רית בכלל לא מקבלת שכר, עקב הפחתת משכורתה.

באשר לסוגיית הדרגה, נטען כי "בראיית הרמטכ״ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי".



בעקבות הודעת צה"ל, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא "מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה".

