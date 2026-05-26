דווקא עכשיו: מאות מטיילים באתר החרמון בסיורי פריחה מיוחדים

למרות המצב הביטחוני, מאות ישראלים הצביעו ברגליים והגיעו להפוגה מרעננת בחיק הטבע בפסגת ההר. הסיורים המודרכים, ללא תשלום, יימשכו גם בסופי השבוע הקרובים

עונת סיורי האביב באתר החרמון החלה בימים האחרונים בהדרכת צוות מדריכי החברה להגנת הטבע, מבית ספר שדה גולן וחרמונים. כבר בסיורים הראשונים מאות מטיילים הצביעו ברגליים ונהנו מפריחת האביב המרהיבה ומסיפורי מורשת.

הפוגה מרעננת ב"עיניים של המדינה"

למרות המצב הביטחוני פקדו את המקום משפחות רבות, מבוגרים וילדים, ששמחו להפוגה מרעננת בחיק הטבע. במסגרת הסיור מכירים המטיילים את הפריחה הייחודית לחרמון, את האקלים ואת הטופוגרפיה, ונהנים מהנוף הנשקף מפסגת החרמון.

הסיור כולל תצפיות לעבר עמק החולה, לבנון, הגולן וסוריה, ומסתיים בשמיעת סיפור הקרב על החרמון בגבעות הקרב – "העיניים של המדינה".

סיור עם החברה להגנת הטבע צילום: ורד לנס, החברה להגנת הטבע

"לעצור לרגע, לנשום את הטבע במלוא עוצמתו"

מיקי ענבר, סמנכ"לית שיווק אתר החרמון: "אנחנו שמחים לחדש מסורת ארוכת שנים של סיורי פריחה מודרכים לכל המשפחה. זו הזדמנות לעצור לרגע, לנשום את הטבע במלוא עוצמתו ולהכיר מקרוב עולם נדיר של צבעים, ריחות וסיפורים שרואים רק כאן, ב'עיניים של המדינה'".

סיור עם החברה להגנת הטבע צילום: ורד לנס, החברה להגנת הטבע

ורד לנס, מנהלת ההדרכה בבית ספר שדה גולן וחרמונים של החברה להגנת הטבע, הוסיפה: "הודות לטבע עוצר הנשימה ולפריחה המרהיבה באתר החרמון, בשילוב מזג האוויר הקריר והמושלם, הגיעו לחרמון מטיילים רבים, אמיצים אוהבי טבע, שביקשו לחוות את הנוף הייחודי למקום בעונה זו של השנה. אני מזמינה מטיילים נוספים להצטרף לסיורים המודרכים שלנו, כי לטבע אין תחליף".

פרטים ומועדי הסיורים

הסיורים מתקיימים בכל שישי ושבת בחודשים מאי–יולי, ומדי יום בחודש אוגוסט, בשעות 11:00 ו-13:00. הסיורים הם ללא תשלום (למעט העלייה ברכבל) ומחייבים הרשמה מראש באתר האינטרנט של אתר החרמון.