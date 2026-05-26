אסתר חיות עולה למתקפה חריפה נגד יריב לוין

‏נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות, תקפה היום (שלישי) בחריפות את שר המשפטים יריב לוין.

חיות השתתפה בכנס הנהגות התנועה הקיבוצית, ואמרה: ״מזה זמן אנחנו עדים לנסיגה ולשחיקה הולכת וגוברת של ערכים דמוקרטיים.

זהו משבר בזהות הדמוקרטית שלנו, ואנחנו עדים לירידה באמון במוסדות הדמוקרטיה ולעלייה באירועי גזענות ושנאה״.

עוד היא הוסיפה: ״אחד המוסדות הדמוקרטיים המותקפים ביותר הוא מערכת המשפט. הגיעו הדברים לכך ששר המשפטים מאיים בהכחדת בית המשפט העליון לא פחות.

זאת לצד דה־לגיטימציה מתמשכת, המתבטאת בין היתר בניסיון לחבל בעצם האפשרות לקיים דיון משפטי ובקריאות שלא לקיים צווים של בית המשפט. הפגיעה ביכולתם של בתי המשפט משמעותה פגיעה בציבור כולו״.