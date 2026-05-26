עו"ד של ברוורמן בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית

אילן בומבך מעריך: זה מה שיקרה עם צחי ברוורמן צילום: יונתן זינדל/פלאש90

הפרקליטות הודיעה היום לראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, צחי ברוורמן, על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום - עורכי דינו הגיבו להחלטה

עורכי דינו של צחי ברוורמן, ז'ק חן ופרופ' יניב ואקי, התייחסו היום (שלישי) להודעת הפרקליטות כי היועמ"שית מתעתדת להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע בפרשת הפגישה הלילית.

בדבריהם הם מסרו כי "מדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למר ברוורמן. כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדותו של מר פלדשטיין. מדובר בעד שקר שהונע ממניעים זרים.

תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה נגדו כתב אישום כשהיא דוחה מכל וכל את שלל גרסאותיו המופרכות וטענותיו השקריות, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות".