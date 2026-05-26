לזוללי ההמבורגרים- יום המאכל הבין לאומי

לכל יום יש את המוצר שלו והשבוע זה יהיה יומו של יום ההמבורגר הבינלאומי, שחל ב־28 במאי. מבחר טעמים ומקומות בכשרויות מהודרות.

לכל יום יש את המוצר שלו והשבוע זה יהיה יומו של יום ההמבורגר הבינלאומי, שחל ב־28 במאי.

רשת בורגר סטיישן משיקה ליום הזה מנות חדשות וסניפים חדשים. שלומי גדות בעלים רשת בורגר סטיישן כשרה פרימיום מהמובילות על שוק ההמבורגרים בישראל מספר לנו שההמבורגר הוא לא רק מוצר צריכה פופולרי, אלא יחידת כלכלה שלמה. רשת בורגר סטיישן הינה רשת המתמחה בבורגר פרימיום הנטחן מידי יום מנתחי בקר מובחרים וכשרים, לצד מנות ראשונות מיוחדות, מוצרי עוף ועוד.חוויית המבורגר פרימיום, כשרה ואיכותית, עם דגש על חומרי גלם טריים, טעמים בלתי נשכחים ושירות אישי ומשפחתי.

ביום זה יושק המבורגר חדש ומעורר סקרנות בשם "סמוקי סמאש". זהו המבורגר בעל טעם עמוק של בשר מעושן, מסדרת ה"סמאש" הפופולרית של הרשת. את שתי הקציצות המעושנות בנות 110 גרם של בשר בקר משובח כל אחת, המעוכות על הפלאנצ'ה, מלוות שתי פרוסות גבינה טבעונית עם רוטב ברביקיו מעושן ורצועות קורנדביף מעושנות. שיא של טעם.

רשת MOSES SHOP משיקה תפריט חדש

ועוד לרגל יום ההמבורגר הבינלאומי רשת ההמבורגרים MOSES SHOP משיקה תפריט חדש ומרענן, שמביא איתו חוויית אוכל עדכנית, עם דגש על קראנץ’, רטבים נועזים ושילובים מפתיעים של חומרי גלם איכותיים.

התפריט החדש כולל מנות חדשות שמצטרפות להיצע של הרשת, ונבנה מתוך מטרה להעניק חוויה רב חושית מלאה: מרקמים קריספיים במיוחד, טעמים עמוקים ושימוש בבשר פרימיום, לצד קריצה נוסטלגית שמוסיפה אופי לכל ביס.

התפריט החדש נועד לתת מענה לקהל שמחפש אוכל יומיומי עם טוויסט, כזה שמרגיש גם מושקע, גם מגוון, גם עשיר וגם נגיש, ומתאים בדיוק לסגירת יום.

התפריט החדש של מוזס שו כולל בין הייתר: SIN CITY – המבורגר בקר עסיסי שעליו נערמות רצועות אנטריקוט צרובות, בצלים מקורמלים, בייבי ארוגולה, בצל סגול ומלפפון חמוץ, לצד רוטב מוזס המפורסם ואיולי עשבי תיבול מרענן. התפריט החדש זמין מהשבוע בכל סניפי מוזס שופ ובמשלוחים עד הבית.

רשת ברגר קינג ישראל מציינת את החג האהוב על חובבי ההמבורגרים עם השקה מיוחדת ועתירת טעמים: וופר חדש ומפתיע במהדורה מוגבלת Golden Nuggets Whopper.

מנת הוופר החדשה משלבת בין האייקון המוכר של הרשת לבין חוויית נשנוש עשירה ומפנקת: קציצת וופר מ־100% בשר בקר הנצלית על הגריל, מעליה מונחים נאגטס עוף קריספיים, המלווים בחסה טרייה, עגבנייה, בצל, מלפפון חמוץ, חרדל ומיונז, שילוב שמביא את הטוב מכל העולמות, בביס אחד. הארוחה מוגשת עם תוספת ושתייה קלה לבחירה.

מנת ה-Golden Nuggets Whopper מושקת במהדורה מוגבלת בלבד, כחלק מפיתוח שנעשה במיוחד עבור הקהל הישראלי.

המנה מהווה סנונית ראשונה מתוך תפריט חדש ומסקרן שברגר קינג צפויה לחשוף בהדרגה בקרוב, בהשראת טעמים בינלאומיים ועם קריצה לאירועי הספורט הגדולים של התקופה.

בנוסף, קבוצת BBB אחת מקבוצות ההמבורגרים הגדולות והמובילות בישראל, שבבעלותה נמצאים מותגי ההמבורגר BBB, BB-BY THE WAY, בורגרים ומוזס שופש מסכמת שנה של צמיחה, חדשנות והתאמה לטעמים המשתנים של הקהל הישראלי עם תפריטים חדשים.

יש למה לצפות ביום הזה.