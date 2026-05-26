מהלך צפוי? צביקה מור מצטרף לסמוטריץ'

ניסיונות להעלות את אחוזי ההצבעה למפלגה? אביו של שורד השבי איתן מור, מראש פורום "תקווה", מצטרף למפלגה וישובץ במקום גבוה. כל הפרטים

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי "פורום תקווה", מצטרף לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ׳ וישובץ במקום גבוה ברשימת המפלגה.


נזכיר כי בסקרים האחרונים לקראת בחירות 2026 מפלגת "הציונות הדתית" לא עוברת את אחוז החסימה. שיבוצו של צביקה מור, הוא  ככל הנראה אחד מהמהלכים של המפלגה לנסות ולגרום לציבור לקבל עוד קולות.




