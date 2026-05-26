נזכיר כי בסקרים האחרונים לקראת בחירות 2026 מפלגת "הציונות הדתית" לא עוברת את אחוז החסימה. שיבוצו של צביקה מור, הוא ככל הנראה אחד מהמהלכים של המפלגה לנסות ולגרום לציבור לקבל עוד קולות.
מהלך צפוי? צביקה מור מצטרף לסמוטריץ'
ניסיונות להעלות את אחוזי ההצבעה למפלגה? אביו של שורד השבי איתן מור, מראש פורום "תקווה", מצטרף למפלגה וישובץ במקום גבוה. כל הפרטים
צביקה מור צילום: לירן וינשטיין סרוגים
