מהלך צפוי? צביקה מור מצטרף לסמוטריץ'

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי "פורום תקווה", מצטרף לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ׳ וישובץ במקום גבוה ברשימת המפלגה.





נזכיר כי בסקרים האחרונים לקראת בחירות 2026 מפלגת "הציונות הדתית" לא עוברת את אחוז החסימה. שיבוצו של צביקה מור, הוא ככל הנראה אחד מהמהלכים של המפלגה לנסות ולגרום לציבור לקבל עוד קולות.













