מפקודה של בן-גוריון למלחמה רב-זירתית: צה"ל מציין 78 שנים

בדיוק היום לפני 78 שנים (שלישי), בתאריך 26 במאי 1948, ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן-גוריון, חתם על פקודת הקמתו של צבא ההגנה לישראל. הפקודה ההיסטורית, שהפכה את ארגון ה"הגנה" ושאר המחתרות לצבא ממלכתי אחד, הוכרזה רשמית ב"פקודת יום" ימים ספורים לאחר מכן, ב-31 במאי.

כיום, 78 שנים אחרי, צה"ל נמצא בעיצומה של פעילות מבצעית עניפה ואינטנסיבית בכלל הגזרות – בלבנון, בסוריה, בעזה, וביהודה ושומרון.

פיקוד הצפון: לחימה בטרור והתמודדות עם איום הרחפנים

פיקוד הצפון ממשיך לפעול במיקוד גבוה בשתי חזיתות:

הישגים מבצעיים: מתחילת הפסקת האש תקף הפיקוד יותר מ-1,750 מטרות וחיסל כ-600 מחבלים. זאת בהמשך למבצע "שאגת הארי", שבו חוסלו יותר מ-1,800 מחבלים, הותקפו מעל 5,050 מטרות ונהרסו כ-165 מבני טרור רבי-קומות.

פריסת כוחות: לוחמי הפיקוד פרוסים בהגנה קדמית בדרום לבנון (לטיהור תשתיות חיזבאללה) ובסוריה (למעצר מחבלים והגנת רמת הגולן).

מענה טכנולוגי: צוותים ייעודיים של זרוע היבשה, הפיקוד ואט"ל פיתחו בחודשים האחרונים מענה אופרטיבי לאיום הרחפנים, כולל ניסויים וחלוקת כלים מתאימים לכוחות בשטח.

פיקוד הדרום: שמירה על הקו הצהוב וגדיעת ההברחות

כוחות הפיקוד פרוסים לאורך "הקו הצהוב" בהתאם להסכמים, וממשיכים לטהר תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.

בחודשיים האחרונים בלבד חוסלו יותר מ-120 מחבלים שניסו לבצע פיגועים או חצו את הקו. במקביל, נמשכת הפעילות בגבולות מצרים וירדן למיגור תופעת ההברחות.

פיקוד המרכז: תפיסת הגנה חדשה ואוגדה מזרחית

סיכול טרור ביו"ש: מתחילת שנת 2026 השלימו הכוחות כ-9,500 פעילויות התקפיות, עצרו מעל 1,500 מבוקשים והחרימו יותר מ-400 כלי נשק ו-20 מחרטות לייצור אמל"ח.

אוגדה 96 וחטיבות "הבזק": כחלק מלקחי השבעה באוקטובר, הוקמה אוגדה 96 לעיבוי הגבול המזרחי תחת תפיסת "צבא לפני אזרחים". תחתיה הוקמו חטיבות "הבזק" (דוד) שגייסו כ-15,000 לוחמים (רובם חוזרי פטור), ובכך הקלו על נטל המילואים והסדיר.

חילוץ והצלה בעורף: פיקוד העורף הקפיץ עשרות אלפי אנשי מילואים במהלך מבצע "שאגת הארי". לצד זאת, בשגרה מפעיל הפיקוד מערך הסברה נרחב, כאשר בשנה האחרונה התקבלו כ-930,000 פניות במוקד 104.

חיל הים: 150 אלף שעות ים ופעילות בזירה האיראנית

בשנה וחצי האחרונות רשם חיל הים כ-150,000 שעות ים מבצעיות בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה והאוויר.

במהלך מבצע "שאגת הארי", הוביל מספן המודיעין תקיפות איכות בזירה האיראנית ובזירה הצפונית. בנוסף, חיל הים עצר בשנה האחרונה שישה משטי פרובוקציה, עיכב כ-120 כלי שיט ועצר כ-1,200 מפליגים.

זרוע היבשה: בניין הכוח והקמת אוגדת ההכשרות

אוגדה 38: בשנה האחרונה הוקמה אוגדת ההכשרות של צה"ל, המאגדת את חטיבות ההכשרה לכדי אוגדה מתמרנת, הצפויה להיות כשירה ללחימה בתחילת 2027.

מתקנים ומערכים חדשים: הוקמו מתקני אימונים מתקדמים (כמו מתקן 108 בבא"פ אלייקים) ומערכי הכשרה ייעודיים (מערך הירי, ענף איסוף ותקיפה וביה"ס להדרכה).

יחידות חדשות שסיימו הקמה: גדוד הנדסה 607, גדוד "יונתן" (החרדי), פלוגת יגואר בבקעה, משל"ט ים המלח ופלוגת ניוד בחטמ"ר ההרים.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל): חדשנות ברפואת חזית

לצד אספקת תחמושת, תזונה וציוד, אט"ל מוביל מהפכה דיגיטלית ברפואה הצבאית: