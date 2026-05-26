מבזקים
סרוגים

מפקודה של בן-גוריון למלחמה רב-זירתית: צה"ל מציין 78 שנים

מפיקוד הצפון ועד חיל הים: סקירה מיוחדת של הפעילות המבצעית, הקמת האוגדות החדשות והאתגרים הטכנולוגיים בכל הגזרות בשנה החולפת

י' סיון התשפ"ו
מפקודה של בן-גוריון למלחמה רב-זירתית: צה"ל מציין 78 שנים
פיקוד הדרום צילום: דובר צה"ל

בדיוק היום לפני 78 שנים (שלישי), בתאריך 26 במאי 1948, ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן-גוריון, חתם על פקודת הקמתו של צבא ההגנה לישראל. הפקודה ההיסטורית, שהפכה את ארגון ה"הגנה" ושאר המחתרות לצבא ממלכתי אחד, הוכרזה רשמית ב"פקודת יום" ימים ספורים לאחר מכן, ב-31 במאי.

כיום, 78 שנים אחרי, צה"ל נמצא בעיצומה של פעילות מבצעית עניפה ואינטנסיבית בכלל הגזרות – בלבנון, בסוריה, בעזה, וביהודה ושומרון. 

פיקוד הצפון: לחימה בטרור והתמודדות עם איום הרחפנים

פיקוד הצפון ממשיך לפעול במיקוד גבוה בשתי חזיתות:

  • הישגים מבצעיים: מתחילת הפסקת האש תקף הפיקוד יותר מ-1,750 מטרות וחיסל כ-600 מחבלים. זאת בהמשך למבצע "שאגת הארי", שבו חוסלו יותר מ-1,800 מחבלים, הותקפו מעל 5,050 מטרות ונהרסו כ-165 מבני טרור רבי-קומות.

  • פריסת כוחות: לוחמי הפיקוד פרוסים בהגנה קדמית בדרום לבנון (לטיהור תשתיות חיזבאללה) ובסוריה (למעצר מחבלים והגנת רמת הגולן).

  • מענה טכנולוגי: צוותים ייעודיים של זרוע היבשה, הפיקוד ואט"ל פיתחו בחודשים האחרונים מענה אופרטיבי לאיום הרחפנים, כולל ניסויים וחלוקת כלים מתאימים לכוחות בשטח.

  • דובר צה"לפיקוד הצפוןצילום: דובר צה"ל

פיקוד הדרום: שמירה על הקו הצהוב וגדיעת ההברחות

  • כוחות הפיקוד פרוסים לאורך "הקו הצהוב" בהתאם להסכמים, וממשיכים לטהר תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.

  • בחודשיים האחרונים בלבד חוסלו יותר מ-120 מחבלים שניסו לבצע פיגועים או חצו את הקו. במקביל, נמשכת הפעילות בגבולות מצרים וירדן למיגור תופעת ההברחות. 

  • דובר צה"לפיקוד הדרוםצילום: דובר צה"ל

  • פיקוד המרכז: תפיסת הגנה חדשה ואוגדה מזרחית

  • סיכול טרור ביו"ש: מתחילת שנת 2026 השלימו הכוחות כ-9,500 פעילויות התקפיות, עצרו מעל 1,500 מבוקשים והחרימו יותר מ-400 כלי נשק ו-20 מחרטות לייצור אמל"ח.

  • אוגדה 96 וחטיבות "הבזק": כחלק מלקחי השבעה באוקטובר, הוקמה אוגדה 96 לעיבוי הגבול המזרחי תחת תפיסת "צבא לפני אזרחים". תחתיה הוקמו חטיבות "הבזק" (דוד) שגייסו כ-15,000 לוחמים (רובם חוזרי פטור), ובכך הקלו על נטל המילואים והסדיר.

חילוץ והצלה בעורף: פיקוד העורף הקפיץ עשרות אלפי אנשי מילואים במהלך מבצע "שאגת הארי". לצד זאת, בשגרה מפעיל הפיקוד מערך הסברה נרחב, כאשר בשנה האחרונה התקבלו כ-930,000 פניות במוקד 104.

חיל הים: 150 אלף שעות ים ופעילות בזירה האיראנית

  • בשנה וחצי האחרונות רשם חיל הים כ-150,000 שעות ים מבצעיות בשיתוף פעולה עם כוחות היבשה והאוויר.

  • במהלך מבצע "שאגת הארי", הוביל מספן המודיעין תקיפות איכות בזירה האיראנית ובזירה הצפונית. בנוסף, חיל הים עצר בשנה האחרונה שישה משטי פרובוקציה, עיכב כ-120 כלי שיט ועצר כ-1,200 מפליגים.

דובר צה"לחיל היםצילום: דובר צה"ל

זרוע היבשה: בניין הכוח והקמת אוגדת ההכשרות

  • אוגדה 38: בשנה האחרונה הוקמה אוגדת ההכשרות של צה"ל, המאגדת את חטיבות ההכשרה לכדי אוגדה מתמרנת, הצפויה להיות כשירה ללחימה בתחילת 2027.

  • מתקנים ומערכים חדשים: הוקמו מתקני אימונים מתקדמים (כמו מתקן 108 בבא"פ אלייקים) ומערכי הכשרה ייעודיים (מערך הירי, ענף איסוף ותקיפה וביה"ס להדרכה).

  • יחידות חדשות שסיימו הקמה: גדוד הנדסה 607, גדוד "יונתן" (החרדי), פלוגת יגואר בבקעה, משל"ט ים המלח ופלוגת ניוד בחטמ"ר ההרים.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל): חדשנות ברפואת חזית

לצד אספקת תחמושת, תזונה וציוד, אט"ל מוביל מהפכה דיגיטלית ברפואה הצבאית:

  • מערכת "שוב פצועים", המסנכרנת את נתוני הפצוע משדה הקרב ועד לבית החולים, הוטמעה כבר ב-9 חטיבות וב-3 פלמ"רים.

  • הנתונים מראים כי בחודשיים הראשונים למבצע "שאגת הארי", כ-25% מכלל הפצועים פונו מהשטח באופן מוסק (באמצעות מסוקים) ישירות לבתי החולים.

צה"ל פקודה מלחמה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה