נוסטלגיה מטורפת: "קטנטנות" מגיעה לבמות בישראל

מתוך שיר הפתיחה של העונה ה-4 של הסדרה צילום: הערוץ הרשמי של הסדרה קטנטנות ביוטיוב

הסדרה הארגנטינאית המיתולוגית שעיצבה את הילדות של כולנו, "קטנטנות" (Chiquititas), זוכה לעיבוד בימתי ישראלי חדש ומסקרן במיוחד. מי יככב בתפקידים הראשיים? כל הפרטים

הכינו את הממחטות ונעלי הריקוד: הסדרה האהובה של שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים שכבר כיכבה על הבמות בישראל, חוזרת הקיץ.

מי שייכנסו לנעליהם הגדולות של כוכבי העבר, רומינה יאן ז"ל (בלן) ופקונדו ארנה (אלחו), הם השחקנים עמית פרקש וידין גלמן. כך על פי הדיווח ב"ערב טוב בגיא פינס". השניים יובילו את הגרסה המקומית לקלאסיקה, שצפויה לעלות על הבמות כבר באוגוסט הקרוב.

על ההפקה השפתנית והנוסטלגית הזו חתומים "טומיקס", גל אמיתי ומאור מימון, שמבטיחים להחזיר לנו את הלב והנשמה של בית היתומים "פינת אור". עכשיו רק נותר להתחיל לתרגל את הצעדים של "פימפולו" ולחכות לקיץ.



