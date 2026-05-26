נהג משאית נתפס על שימוש בטלפון והתברר כי הוא בפסילה. צפו

נהג משאית תושב ג'לג'וליה נתפס על ידי שוטר רכוב כי הוא משתמש בטלפון בזמן נהיגה. אחרי שהציג את הרישיון התברר כי הנהג נוסע תוך כדי פסילת רישיון על ידי בית המשפט. הוא נשלח למעצר בית של 5 ימים והמשאית הושבתה לחודש

נהג משאית נתפס כשהוא נוסע תוך כדי פסילה של בית משפט. במהלך נסיעה של סייר מסיירת האופנועים (דרום) בדרכו למשמרתבכביש 3 הוא בנהג משאית שעשה שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה.

הסייר כרז לנהג לעצור ובבדיקה התברר כי לא רק שנהג תוך כדי שביצע עבירת היסח הדעת, אלא נהג בהיותו בפסילה ביודעין ע"י בית משפט, בפעם השנייה.

נהג: "אני רק שמתי אותו (את הטלפון הנייד) פה.. כשהיה על הוייז...אני אוכל פה קנס 10,000 ש"ח...זה עליי...הלך המשכורת של החודש..אתה חיסלת אותי היום..."

שוטר: "אתה נוהג בזמן פסילה...המשאית כרגע לא זזה. מי שרוצה את הסחורה, שיבוא לקחת."

תפיסת נהג המשאית שבפסילה (דוברות המשטרה)

הנהג נעצר, המשאית הושבתה לחודש

הנהג, בן 38 מג'לג'וליה, נעצר והובא לחקירה בפני בוחני התנועה בתחנת קרית מלאכי, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ובהם מעצר בית למשך 5 ימים. בנוסף, קיבל זימון מהיר לדיון בבית משפט. הרכב הושבת למשך30 ימים.

במשטרה מציינים: "בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".