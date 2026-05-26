מטען התפוצץ ברכב בעפולה: גבר כבן 30 פצוע אנוש

חשד לחיסול פלילי בעפולה. מטען התפוצץ ברכב ברחוב הברוש בעיר. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיע לזירה ומצאו גבר כבן 30 כשהוא במצב אנוש, ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים העמק בעיר.

זירת הפיצוץ ברחוב הברוש צילום: דוברות מד"א מבצעי

חובש רפואת חירום במד"א אברומי ויזל, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום בכוחות גדולים של מד"א, ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מפוזרים ברחוב. גבר כבן 30 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית.

התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה, אודות פיצוץ ברכב בעיר עפולה. כתוצאה מהאירוע ישנו פצוע במקום שזהותו טרם ידועה. כוחות משטרה נמצאים במקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה".



