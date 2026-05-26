תכנית חדשה תשלב פצועי צה"ל בקריירה ארוכה

מלחמת חרבות ברזל יצרה מציאות חדשה ומאתגרת לחברה הישראלית, ויצרה צורך דחוף לתמוך בחיילים צעירים ובמשרתי מילואים שמסלול חייהם נקטע בפתאומיות ובדרמטיות. אלפי פצועי צה"ל מתמודדים עם קשיים פיזיים, נפשיים ותעסוקתיים הדורשים שיקום ממושך.

מחצית מהפצועים מתחת לגיל 31.

בשש השנים האחרונות, פיתחה קרן פורטלנד תשתית ידע וניסיון המאפשרת להקים ולנהל תוכניות לשילוב פצועי צה"ל

בתעסוקה. במסגרת חזון ליצירת 1,000 משרות איכותיות בפריפריה, שולבו כ- 400 צעירים וצעירות בתפקידי פיתוח במעל 50 חברות הייטק, בשיעור השמה מוצלחת של %90. על בסיס תשתית ידע זאת, הקרן גיבשה תוכנית לשילוב פצועי צה"ל בקריירה ארוכה ומשמעותית בתעסוקה איכותית, בשיתוף משרד הביטחון , צה"ל וארגון נכי צה"ל.

התוכנית מסייעת לפצועים בתהליך הריפוי והשיקום, באמצעות שילובם בתעסוקה בתפקידים משמעותיים במשק, תוך חיזוק הביטחון העצמי, המוטיבציה והערך האישי. המעסיקים ייהנו מעובדים מקצועיים, מסורים ומחויבים, ותרבות ארגונית המעמיקה את החיבור בין העובדים לבין מטרות החברה.

המאפיינים הייחודיים של עוז ורוח הינם בתחום מקצועי מגוון: לספק פתרון למגוון רחב של פצועים מרקעים אקדמיים ומקצועיים שונים, ליצור הזדמנויות תעסוקה איכותיות בכל המגזרים ובמגוון תחומים. לכן, התכנית כוללת מגוון רחב של תפקידים בתעשייה, שירותים ומסחר. יושם דגש על מקצועות שיוכלו להתאים לחיילים משוחררים ללא השכלה וניסיון, וכן למילואימניקים אקדמיים וכאלו שמגיעים עם ניסיון תעסוקתי מהעבר.

הבטחת משרות

האלוף במיל. יואב פולי מרדכי שעומד מאחורי התוכנית מספר לנו "תחילה אנו מקימים שיתופי פעולה עם חברות ומבטיחים משרות מחויבות, ורק לאחר מכן אנו מתקדמים לשלבי המיון וההכשרה )חלק מההכשרות ייחודיות ומבוצעות על ידי המעסיקים.כל משתתף בתכנית מקבל ליווי אישי של מנטור מתוך עובדי החברה הקולטת, שילווה כל משתתף לאורך התקופה, יספק תמיכה מקצועית ואישית ויעבור הכשרה ייעודית של המיזם, תוך מתן ערך מוסף לעובדי החברה . התכנית מקימה קהילת משתתפים מודרכת, שתשמש קבוצת שווים תומכת – מרחב לשיתוף, חיזוק הדדי וצמיחה משותפת" אומר מרדכי.

המחזור הראשון במיקוד למשרות הייטק נפתח החודש כאשר בהמשך ייפתחו מחזורים נוספים במגוון תחומים בשיתוף פעולה עם חברות מגוונות במשק. המחזור הראשון כולל כ-20 משתתפים פצועי צה"ל אשר קיבלו הכרה ממשרד הביטחון.