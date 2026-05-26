פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

פיקוד העורף יוציא לפועל במהלך היום (שלישי) סדרת בדיקות יזומות של מערכות הצופרים במספר יישובים באזור הגליל. מדובר בבדיקות שגרתיות שנועדו לוודא את תקינותן וכשירותן של מערכות ההתרעה במרחב.

על פי לוח הזמנים הרשמי שפרסם הצבא, הבדיקות יתפרסו לאורך שעות הבוקר והצהריים במועדים הבאים:

בשעה 09:35 תתקיים בדיקת צופרים במרחב מורן .

בשעה 11:05 תתקיים בדיקת צופרים במרחב הר חלוץ .

בשעה 13:05 תתקיים בדיקת צופרים במרחב לבון.

הנחיות להתנהגות במקרה של אירוע אמת

בפיקוד העורף מבקשים להרגיע את התושבים ביישובים אלו ומבהירים כי אם תופעל התרעת אמת בזמן הבדיקה, תישמע אזעקה עולה ויורדת נוספת מעבר לזו של הניסוי. במקביל, במקרה של אירוע אמת, תופץ התרעה רשמית גם ביישומון (אפליקציית) פיקוד העורף ובאמצעי ההתרעה המשלימים בכלי התקשורת.

למידע נוסף, בירורים ועדכונים, הציבור מוזמן לפנות למוקד הטלפוני של פיקוד העורף במספר 104, או באמצעות שליחת מסרון וואטסאפ למספר 052-9104104. כמו כן, פרטים מלאים זמינים בכל עת בפורטל החירום הלאומי באינטרנט ובערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות.