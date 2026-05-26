דיווח: ראש השב״כ דוד זיני נפגש באמירויות עם מוחמד דחלאן

ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פת״ח לשעבר מוחמד דחלאן, כך דווח הבוקר (שלישי) בכאן 11 על ידי הפרשן רועי שרון, מפי גורמים ישראלים ואזוריים.

לפי הדיווח, הפגישה התקיימה במהלך ביקור שקיים זיני באיחוד האמירויות, אך פרטים נוספים על תוכן השיחה או מטרתה לא פורסמו.

בשב״כ סירבו להתייחס ישירות לדיווח ומסרו בתגובה: “איננו מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השירות”.

דחלאן, שנחשב בעבר לאחת הדמויות הבולטות בפת״ח, כיהן בעבר כראש מנגנון הביטחון המסכל ברצועת עזה. בשנים האחרונות הוא חי באבו דאבי ונחשב לבעל קשרים הדוקים עם הנהגת איחוד האמירויות.

שמו של דחלאן עלה לא פעם בהקשרים מדיניים וביטחוניים הקשורים לעתיד רצועת עזה. ביולי 2024 דווח ב״וול סטריט ג׳ורנל״ כי גורמים בארצות הברית, בישראל ובמדינות ערב רואים בו מועמד אפשרי למעורבות בניהול הרצועה ביום שאחרי המלחמה.

בעקבות אותם דיווחים אמר דחלאן בריאיון ל״סקיי ניוז״ בערבית כי אינו מעוניין בתפקיד ביטחוני או ביצועי, והדגיש כי יש לקדם “תוכנית בינלאומית מעשית שתוביל להקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים”.