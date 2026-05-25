נתניהו: "אמרתי ללחוץ על הדוושה בלבנון, נכה אותם שוק על ירך"

בסרטון מיוחד שפרסם הערב, הציב ראש הממשלה בנימין נתניהו את גזרת הצפון במוקד והבהיר כי ההנחיה שלו לצה"ל היא להגביר את עוצמת התקיפות נגד חיזבאללה: "לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך – זה מחייב אותנו להגביר את המכות"

על רקע הלחימה העצימה בגבול הצפון והניסיונות של ארגון הטרור חיזבאללה להוציא אל הפועל תקיפות מורכבות, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) סרטון וידאו ובו שילח מסר תקיף, לוחמני וחד-משמעי הממוקד כולו בגזרת לבנון ובכוונות הדרג המדיני להחריף את העוצמה הצבאית בשטח.

"אנחנו במלחמה", פתח ראש הממשלה את דבריו, וחשף לראשונה את היקף הפגיעה המבצעית של כוחות צה"ל במערכי חיזבאללה בתקופה האחרונה. "רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים חוסלו".

ההנחיה המדינית: ללחוץ על הדוושה בלבנון

נתניהו ביקש להדוף את השמועות על אפשרות של האטה או רגיעה בלחימה, והבהיר כי ההנחיות שיצאו ללשכת הרמטכ"ל ולמפקד פיקוד הצפון הן הפוכות לחלוטין: מעבר להתקפה אגרסיבית ורחבה הרבה יותר בכל רחבי דרום לבנון ומעבר לה.

"אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך", הדגיש נתניהו בסרטון. "אמרתי ללחוץ על הדוושה בלבנון. אנחנו נכה בהם".





ההתמודדות עם האיום החדש: "רחפני סיב"

חלק מרכזי מדבריו של ראש הממשלה הוקדש לאיום הטכנולוגי החדש שמאתגר את כוחות צה"ל בשבועות האחרונים – רחפני הנפץ המונחים באמצעות סיב אופטי (רחפני סיב), המעניקים להם חסינות מפני מערכות השיבוש של הלוחמה האלקטרונית (ל"א). נתניהו ביקש להרגיע את הציבור וחשף כי הנושא נמצא בטיפול של הדרגים הגבוהים ביותר.

"נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב", הודה ראש הממשלה, אך מיד סייג: "יש לנו צוות מיוחד שמטפל בזה, ובינתיים אתם מגלים חוסן. אני רוצה לברך את תושבי הצפון – חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה".

את דבריו חתם נתניהו בהבטחה חד-משמעית לשנות את המציאות הביטחונית בקו העימות: "אנחנו נכה, אנחנו נכה אותם, אנחנו נכה אותם שוק על ירך". במערכת הביטחון מעריכים כי הצהרותיו של ראש הממשלה מאותתות על אישור תוכניות אופרטיביות חדשות, וכי חיל האוויר וכוחות התמרון צפויים להגדיל את נפח הפעילות בלבנון כבר בימים הקרובים.