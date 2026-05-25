אנה ארונוב תוקפת את האקס אסף גרניט: "זו הדרך שלך? דוחה"

אנה ארונוב לא נשארה בשקט: הרקדנית ובעלת בר היין תקפה בחריפות את האקס אסף גרניט, אחרי שלטענתה הגיע למקום וניסה לגייס עובדים מתוך העסק שלה. "אנחנו נלחמים להביא עובדים - ואז הוא נכנס ורוצה לגנוב?"

סוער בעולם המסעדנות: הרקדנית אנה ארונוב העלתה סטורי זועם במיוחד נגד האקס שלה, השף אסף גרניט - וטענה כי הגיע לבר היין שלה ושל בן זוגה, בניסיון לגייס עובדים מתוך המקום עצמו.

בסרטון שפרסמה, ארונוב נשמעת נסערת במיוחד: "אני רותחת מעצבים. אסף גרנית הגיע לבאבריין הקטן, החמוד, המתוק שלנו, לגנוב עובדים. מה זו השיטה הדוחה הזאת?"

"בא לך לעבוד בחו"ל?"

לדבריה, בזמן שבעלה אלון לא היה במקום, אחד מאנשיו של גרניט פנה ישירות לטבח של המקום. "ברגע שהטבח שלנו יצא החוצה, העובד שלו ניגש אליו ואומר לו: 'בא לך לבוא לעבוד בחו"ל?' לא הבנתי. מה זו החוצפה הזאת?"

ארונוב המשיכה ותקפה את ההתנהלות: "אנחנו בר יין קטן שגם ככה נלחם להביא עובדים. קשה פה. ואז אתה נכנס למקום כאילו הביג ביג שף ורוצה לגנוב עובדים ממקומות כאלה? באמת? זו הדרך שלך? וואו".

אימפריית המסעדות של אסף גרניט

גרניט נחשב לאחד השפים הישראלים המצליחים בעולם, עם מסעדות בארץ ובאירופה, בהן בירושלים, פריז, לונדון וברלין. רק לאחרונה הוא גם נבחר להשיא משואה ביום העצמאות, בזכות ההצלחה הבינלאומית שלו והעשייה הקולינרית הענפה.

הסערה הנוכחית מקבלת עוד טוויסט מסקרן, מאחר שבעבר ארונוב וגרנית ניהלו קשר רומנטי מתוקשר.

בינתיים, גרנית עצמו טרם הגיב לטענות.