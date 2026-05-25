המסמך הסודי נחשף: למה להב 433 דורשת לחקור את איילת שקד?

'הליכוד' ל'הבית היהודי': "איילת שקד לא תהיה שרה" צילום: לא תהיה שרה. איילת שקד (פלאש90)

דרמה מאחורי הקלעים של פרשת "נווה צדק" (יד לוחצת יד): מסמך פנימי, מסווג ורגיש של משטרת ישראל שנכתב באפריל 2025 ונחשף כאן לראשונה, מגלה כי יחידת להב 433 וראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, דרשו מהיועצת המשפטית לממשלה אישור חריג לחקור באזהרה את שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד – וזאת בידיעה מלאה שלא ניתן יהיה להעמידה לדין בשל התיישנות כך פרסם לראשונה אבישי גרינצייג.

כזכור, הפרשה התפוצצה במאי 2024 בעקבות חשיפת תמלילי השיחות בין ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה לבין נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר איתן אורנשטיין, בהן עלה לכאורה דיל לפיו נוה יתמוך במינויו של אורנשטיין תמורת הזזת השופטת דליה גנות מתיקי משרדו.



לאחרונה פורסם כאן מפי עמיתנו אלי סניור כי עוזר של שקד זומן למסור עדות, אולם כעת נחשף המניע האמיתי של המערכת לסמן את שרת המשפטים לשעבר.

הראיות, הגיבוי מהפרקליטות – וההודעה על ההתיישנות

המסמך, שהועבר לידינו על ידי גורם במערכת אכיפת החוק שהחליט כי אינו יכול לשתוק אל מול ההתנהלות, מציג את עמדתם החד-משמעית של החוקרים: "סבור צוות החקירה כי הראיות שנאספו עד כה מלמדות על קיומו של חשד סביר נגד איילת שקד לעבירת מרמה והפרת אמונים".

אלא שמיד לאחר מכן, הדרג החוקר מודה שחור על גבי לבן כי מבחינה חוקית – התיק מת: "(שהתיישנה עוד בשנת 2021) ונבקש כי יותר לנו לחקור באזהרה את שרת המשפטים (לשעבר) שקד בחשד זה, בד בבד עם קבלת אישור פתיחה בחקירה בעניינה".



למרות היעדר התוחלת הפלילית המובהק, גם הפרקליטות המלווה העניקה גיבוי מלא לדרישה התקדימית לחקור את שקד באזהרה.

לחקור בשם "החשיבות הציבורית"

כיצד מסבירים במשטרה ובפרקליטות את הרצון לנהל חקירה פלילית באזהרה נגד אישיות פוליטית בכירה כשהחוק עצמו מונע העמדה לדין? המסמך הפנימי מספק תשובה מטלטלת, ומגדיר מחדש את גבולות הגזרה של להב 433:

"הצורך בחקירתה באזהרה של השרה שקד חרף התיישנות העבירה נובע בראש ובראשונה מכך שמדובר בחקירה בעלת חשיבות ציבורית גבוהה. התיישנות במקרה זה, לא נכון שתמנע פתיחה בחקירה שתכליתה הגעה לחקר האמת".

במילים אחרות, צמרת אגף החקירות והפרקליטות ביקשו להשתמש בכלי הממלכתי הדרמטי ביותר – חקירה פלילית תחת אזהרה של נבחרת ציבור לשעבר – לא לצורך הגשת כתב אישום, אלא בשם "חשיבות ציבורית" מופשטת.

העיתוי הבעייתי: שנה של שתיקה ואור ירוק ערב בחירות

העובדות בשטח מעוררות תהיות קשות גם לגבי העיתוי: הדרישה לחקור את שקד הונחה על שולחנה של היועמ"שית כבר באפריל 2025. רק כעת, שנה שלמה לאחר מכן ורגע לפני שמדינת ישראל הולכת למערכת בחירות, התקבל פתאום "אור ירוק" מהיועצת המשפטית לממשלה – בשלב זה רק לגביית עדות מהעוזר של שקד, בניסיון לבסס את החשד נגדה. בקשת המשטרה והפרקליטות לחקור את שקד עצמה באזהרה עדיין ממתינה לאישורה הסופי של היועמ"שית.

ממשטרת ישראל, הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה נמסר בתגובה משותפת: "מטבע הדברים איננו מתייחסים לחקירה מתנהלת".