רכה בטירוף: עוגת תפוזים וקוקוס שתמלא לכם את הבית בריח משגע

עוגת תפוזים וקוקוס רכה, עסיסית ונוסטלגית שמכינים בקערה אחת בלבד. עם ריח משגע של תפוזים, מרקם אוורירי וסירופ קטן ששומר עליה מושלמת גם יום אחרי.

אם יש עוגה אחת שתמיד מצליחה להרגיש כמו בית - זו עוגת תפוזים בחושה. אבל ברגע שמוסיפים לה קוקוס, היא הופכת לרכה יותר, עסיסית יותר ובעיקר ממכרת. בלי מיקסר מסובך, בלי שכבות ובלי קרמים - רק קערה אחת, כמה דקות עבודה וריח שיגרום לכולם להגיע למטבח עוד לפני שהיא יוצאת מהתנור.

השילוב שעובד כל פעם מחדש

הקסם בעוגה הזאת הוא האיזון: החמיצות העדינה של התפוזים יחד עם המתיקות והמרקם של הקוקוס יוצרים עוגה נוסטלגית, רכה ואוורירית במיוחד. כזו שמתאימה ליד הקפה של הבוקר, לאירוח של שבת או פשוט לרגע שבו מתחשק משהו מתוק ומנחם.

מה צריך?

לעוגה:

3 ביצים

1 כוס סוכר

¾ כוס שמן קנולה או חמניות

1 כוס מיץ תפוזים סחוט טרי

גרידה מתפוז אחד

½ כוס קוקוס טחון

2 כוסות קמח

שקית אבקת אפייה

לסירופ:

¼ כוס מיץ תפוזים

2 כפות סוכר

איך מכינים?

מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק גדולה או תבנית עגולה.

בקערה גדולה טורפים ביצים וסוכר עד שהתערובת מעט מתבהרת. מוסיפים שמן, מיץ תפוזים וגרידת תפוז ומערבבים היטב.

מוסיפים את הקוקוס, הקמח ואבקת האפייה, ומערבבים רק עד שהתערובת אחידה. חשוב לא לערבב יותר מדי כדי לשמור על המרקם הרך של העוגה.

מעבירים לתבנית ואופים כ-35-40 דקות, עד שקיסם יוצא עם פירורים לחים.

בינתיים מכינים את הסירופ: מחממים מיץ תפוזים עם סוכר עד שהסוכר נמס. כשהעוגה יוצאת מהתנור והיא עדיין חמה - שופכים מעל את הסירופ בעדינות.

הטיפ שיהפוך אותה לחגיגית יותר

לפני האפייה אפשר לפזר מעל מעט קוקוס טחון או שקדים פרוסים. זה מוסיף קראנץ' עדין ומראה של עוגה מקונדיטוריה - בלי להשקיע עוד עבודה.