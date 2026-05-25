צבא במשבר: דובר צה"ל בהתייחסות לאיום הרחפנים המחמיר

לאחר שבועות של דימום מתמשך בגבול הצפון, ואובדן העצות בצמרת הביטחונית והמדינית בנושא הרחפנים, דובר צה"ל מתייחס לראשונה לתרעומת ולניסיונות אזרחיים לסייע לחיילים בחזית.

למרות שנים של לקחי לחימה בחזית האוקראינית ממנה למדו צבאות רבים במערב על סכנת רחפני הנפץ הקטלנית, הפיקוד הבכיר והדרג המדיני מצאו את עצמם מול שוקת שבורה בכל הקשור לאיום רחפני הנפץ הזעירים, הזולים וכמעט הבלתי ניתנים לאיתור שממלאים את חזית הלחימה בצפון.

כעת, גורמים בצה"ל מתייחסים לראשונה לאיום ולהתארגנויות אזרחיות בנושא, וטוענים כי קיימים 'פתרונות מסווגים' שלא ניתן לדבר עליהם, זו למרות כמות הרוגים גוברת מידי יום.

מדובר צה״ל, תא״ל אפי דפרין נמסר בהודעה בנושא: "אני ער לשיח העולה ברשתות בנושא תרומת רשתות ואמצעים נוספים למניעת הרחפנים של חיזבאללה. צה״ל כולו, והרמטכ״ל באופן אישי, עוסקים בכך ללא הרף, ‏חשוב לנו לומר - אין מחסור בציוד. צה״ל לא פועל לגיוס תרומות מגורמים אזרחיים עבור הכוחות הלוחמים".

דפרין המשיך וטען: "‏אנחנו ממשיכים בהצטיידות ורכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים, לטובת מיגון הכוחות הפועלים בצפון, תוך הליך בחינה קפדני, ניסויים לכל יצרן ציוד והקפדה על תקני האיכות והבטיחות, ‏זאת בנוסף למאמצים אדירים הנעשים לקידום פתרונות הגנה מיטביים לכוחותינו, ובמקביל ללחימה בדרום לבנון".

בדומה ליוזמות עבר, דחו בצה"ל את הניסיונות לגיוס ציוד המוני מאזרחים, וטענו כי הדבר טומן בחובו סכנות גדולות מיתרונות: "‏ייתכנו מקרים נקודתיים של יוזמות פרטיות בנושא. אני מדגיש - זה לא נעשה בשל מחסור כזה או אחר בציוד. כל רשת שלא עומדת בדרישות עלולה להוות סיכון לכוחות הלוחמים, ולכן מבוצעת הקפדה על תקני האיכות והבטיחות".

לבסוף טען כי מרבית הפעולות בנושא, מבוצעות הרחק מאור הזרקורים: "מטבע הדברים ולמען בטחון הכוחות שלנו, רוב הפעולות שאנחנו מבצעים בנושא הן מסווגות. אני מוצא לנכון לפרסם לכם תמונה אחת מיני רבות, מתהליך ההתמגנות המואץ במוצבי החזית בגבול לבנון של הרשתות, המוצבות בפריסה נרחבת".

מוקדם יותר היום, נראו סימני מצוקה בנושא גם מצד הדרג המדיני, כאשר במהלך דיון, דחו גורמים רבים, ביניהם הרמטכ"ל ושר האוצר את מדיניות הריסון שהוטלה על צה"ל בגבול הצפון, זמיר זעם בדיון בנושא והסביר "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, "צריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע". נראה כי לפחות חלקית דבריו נלקחו ברצינות, ומוקדם יותר היום בוצעו תקיפות עומק באזור צור ומרחבים נוספים.