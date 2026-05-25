יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עדי ביטי

מילדת פלא שהתחילה להופיע בגיל 4, דרך אירוויזיון הילדים, הישרדות והזמר במסכה ועד הסערות הגדולות שליוו אותה לאורך השנים: עדי ביטי כבר עברה דרך לא שגרתית בכלל. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 רגעים, חשיפות ועובדות שאולי לא ידעתם על אחת הכוכבות הכי מדוברות בישראל

1. התחילה להופיע בגיל 4 וחצי

עוד לפני בית הספר, עדי ביטי כבר הופיעה בקלטות ילדים מוכרות כמו "הפיג'מות", "דיג דיג דוג" ו"יובל המבולבל". בזמן שילדים אחרים רק התחילו גן - היא כבר הייתה מול מצלמות.

2. "בית ספר למוזיקה"

הקהל הישראלי הכיר אותה באמת כשהייתה רק בת 10, בתוכנית "בית ספר למוזיקה". יהורם גאון היה המנטור שלה - ומשם הדרך לפרסום הייתה מהירה במיוחד.

3. ייצגה את ישראל באירוויזיון הילדים

לא הרבה זוכרים, אבל ביטי כבר הספיקה לעמוד על במה בינלאומית כשהייתה ילדה. בשנת 2012 ייצגה את ישראל באירוויזיון הילדים עם ההרכב Kids.il והשיר "Let The Music Win".

4. "חשה" ו"ביט הביטי" הפכו אותה לכוכבת

בשנים שבהן כוכבי פופ צעירים בישראל עוד היו דבר נדיר, עדי ביטי כבר הוציאה שירי פופ שהפכו לוויראליים ברשת - והשם שלה התחיל להתפוצץ בכל מקום.

5. גם מדובבת

מעבר לשירה ומשחק, ביטי גם עשתה קריירת דיבוב מרשימה במיוחד. היא דיבבה ב"כוח פיג'יי", "רחוב סומסום", "העולם המופלא של גאמבול" ועוד שורה ארוכה של סדרות ילדים מצליחות.

6. סערת "חמסה חמסה"

בשנת 2020 הקליפ לשיר "חמסה חמסה" עורר סערה בעקבות תכנים מיניים שעוררו ביקורת. בזמן השירות שלה בלהקה צבאית, ביטי אף הועמדה לדין משמעתי בעקבות ראיונות שנתנה ללא אישור.

7. השתתפה ב"הישרדות VIP"

ביטי נכנסה גם לעולם הריאליטי והשתתפה ב"הישרדות VIP". למרות שהודחה יחסית מוקדם, היא הצליחה לייצר לא מעט כותרות ושיח סביב ההשתתפות שלה.

8. הסיפור המשפחתי שטלטל את המדינה

אחד הפרקים הקשים בחייה היה פרשת אביה, רונן ביטי, שהורשע בעבירות מין לאחר שנאשם כי יצר קשר עם מעריצות קטינות שלה. עדי עצמה דיברה בהמשך על המשבר הגדול שהמשפחה עברה בעקבות הפרשה.

9. הגמר ב"הזמר במסכה"

בשנת 2023 השתתפה בתוכנית "הזמר במסכה" בתור "הדגה" - והצליחה להפתיע את הצופים כשהגיעה עד המקום השני בגמר.

10. שיחקה גם בקולנוע החרדי

בשנים האחרונות הצטלמה לסרט התקופתי "הסיפור שנשכח" של הבמאי יהודה גרובייס - אחד השמות המזוהים ביותר עם תעשיית הקולנוע החרדית בישראל