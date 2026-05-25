סמוטריץ' תוקף את נגיד בנק ישראל: "מעט מדי ומאוחר מדי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב בביקורת חריפה להחלטת בנק ישראל לחתוך את הריבית ל-3.75%, וטוען כי המשק זקוק לצעד אגרסיבי הרבה יותר. סמוטריץ': "ניהלנו את התקציב באחריות, הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר"

חילוקי דעות בצמרת הכלכלית: שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הגיב הערב (שני) בביקורת פומבית חריפה נגד החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל והנגיד, פרופ' אמיר ירון, להסתפק בהורדת ריבית מתונה של 0.25% בלבד לרמה של 3.75%.

לדברי שר האוצר, הצעד של הבנק המרכזי אינו נחרץ מספיק בהתחשב בנתוני המקרו של המשק והתייצבות המדדים הכלכליים בתקופה האחרונה. "החלטת הנגיד על הורדת הריבית היא מעט מדי, ומאוחר מדי", תקף סמוטריץ' מיד לאחר פרסום ההחלטה.

"המשק זקוק להורדת ריבית חדה יותר"

שר האוצר ביקש להדגיש את חלקה של הממשלה בריסון הלחצים האינפלציוניים, ורמז כי המדיניות הפיסקלית האחראית שהוביל במשרד האוצר היא זו שאיפשרה את הורדת הריבית מלכתחילה – דבר שלטענתו היה צריך להוביל למהלך אגרסיבי יותר מצד בנק ישראל.

"המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר", הבהיר סמוטריץ'. "מצידנו כממשלה, אנחנו מנהלים את תקציב המדינה באחריות וההשפעה על השווקים מורגשת היטב".

קריאה להקלה על המגזר העסקי ומשקי הבית

בסביבתו של שר האוצר מצביעים על כך שהריבית הגבוהה ממשיכה להכביד בצורה משמעותית על הפעילות הריאלית של המשק ועל עלויות המימון, ומציינים כי הנתונים הנוכחיים, הכוללים את התמתנות קצב האינפלציה השנתי ל-1.9% והתחזקות השקל, פתחו לבנק המרכזי חלון הזדמנויות למהלך רחב בהרבה.

סמוטריץ' סיכם את דבריו בקריאה ישירה לנגיד לשנות דיסקט בהחלטות הבאות: "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר כדי להקל על היצואנים, על משקי הבית ועל בעלי העסקים".

בנק ישראל, נזכיר, הגן על ההחלטה המתונה והסביר בהודעתו כי למרות הנתונים החיוביים, הוועדה המוניטרית נוקטת בקו "זהיר והדרגתי" בשל סיכוני רקע פיסקליים וגיאופוליטיים שעדיין מרחפים על המשק.