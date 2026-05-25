הסעות ממוגנות ל-18 יישובים: צפון השומרון נערך לעתיד

החברה לפיתוח השומרון קיימה את הכנס השנתי שלה בשא-נור, שהוקמה מחדש. במהלך האירוע הכריזו ראש המועצה יוסי דגן והנהלת החברה על רכש מאסיבי של אוטובוסים ממוגני ירי והכשרת צירים לקראת הקמת 18 היישובים המתוכננים באזור: "סגירת מעגל היסטורית"

תנופת פיתוח בצפון השומרון: למעלה מ-150 נהגים ועובדים של החברה לפיתוח השומרון – החברה הגדולה בישראל להפעלת כלי רכב ממוגני ירי – קיימו את הכנס השנתי שלהם ביישוב שא-נור, שעלה מחדש על הקרקע לפני כחודש. במהלך האירוע הציגו ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וראשי החברה את תוכנית ההיערכות הלוגיסטית המקיפה לקראת הרחבת ההתיישבות באזור בשנה הקרובה.

על פי התוכנית שהוצגה, החברה תחל מהשנה הבאה להפעיל מערך הסעות נרחב ליישובים החדשים שצפויים לקום בצפון השומרון, זאת כהמשך ישיר לקווי המיגון הפועלים כיום ביישובים חומש ושא-נור. המהלך מגיע בהמשך להודעת מועצת שומרון על כוונה להקים 18 יישובים באזור, בהם ארבעת היישובים שפונו במהלך תוכנית ההתנתקות, ולאחר פתיחת קמפיין נרחב לגיוס משפחות שיאכלסו את נקודות ההתיישבות החדשות.

רכש ממוגן והכשרת צירים בשטח

ההיערכות המעשית בשטח כבר נמצאת בעיצומה. החברה לפיתוח השומרון מבצעת בימים אלו רכש מרוכז של אוטובוסים ומיניבוסים חדישים ממוגני ירי, לצד גיוס מוגבר של נהגים מקרב תושבי האזור.

במקביל, צוותי החברה פועלים בתיאום עם רשות ההסעות של המועצה לצורך הכשרת תחנות נוסעים בנקודות היישוב המתוכננות, בחינת צירי התנועה הקיימים והתאמתם לנסיעת כלי רכב כבדים וממוגנים. מעבר למערך ההסעות, החל"פ צפויה לקחת חלק פעיל גם בביצוע עבודות התשתית והפיתוח הפיזי של היישובים עצמם.





בתמונה ראש מועצת שומרון מעניק הוקרה לאחד הנהגים הוותיקים בחלפ בשא-נור צילום: צילום: פופולינה

עבור ראש המועצה יוסי דגן, שפונה בעצמו משא-נור בשנת 2005 והוביל יחד עם גרעין "חומש תחילה" וישיבת חומש מאבק ממושך לחזרה למקום, המעמד סימל סגירת מעגל אישית ומערכתית. נוכחותם של נהגים ותיקים שהסיעו תושבים בצירים אלו לפני הפינוי עוררה התרגשות רבה, ובמיוחד סיפורו של משה שוסטר, נהג ותיק ותושב שא-נור לשעבר, שחזר להסיע את הדור החדש של הילדים באותם נתיבים ממש.

"נעשה בצורה ממלכתית ובתיאום עם צה"ל"

"המעמד הזה כאן הוא צדק היסטורי", אמר ראש המועצה יוסי דגן בדבריו לנהגים. "הצדק הזה לא נעשה במחשך, אלא בצורה ממלכתית על ידי מדינת ישראל, בשיתוף כל גופי המדינה ובתיאום מלא עם צה"ל ומערכת הביטחון. כמו שחזרנו לחומש ולשא-נור, אנחנו נשוב להקים את שאר היישובים שנעקרו ועוד יישובים רבים נוספים בכל רחבי צפון השומרון".

יו"ר החברה לפיתוח שומרון, אליסף פרשן, הוסיף: "לקיים את הטקס דווקא כאן בשא-נור, ולהוביל צעד חשוב של הקמת שירותי הסעות בכלל יישובי צפון השומרון, זוהי סגירת מעגל היסטורית עבורנו".

מנכ"ל החברה, רובי טלמן, סיכם את האירוע והודה לצוותי השטח: "החברה נערכת במרץ בכדי לספק לתושבי היישובים החדשים שירות ברמה הגבוהה ביותר. נהגי החברה מוכיחים בכל יום את המסירות שלהם. גם בתקופות ביטחוניות לא פשוטות ובאזורים מורכבים, הם אלו שמבטיחים את השגרה של הילדים בשומרון".