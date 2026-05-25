יעקב ברדוגו מעריך: כך יסתיימו הבחירות הקרובות

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו פתח הערב (שני) את תוכנית הרדיו שלו ברשת "גלי ישראל" במונולוג פוליטי נוקב, שבו סימן את המטרות המרכזיות של מחנה הימין לקראת מערכת הבחירות הבאה, ותקף בחריפות את מה שהוא מגדיר כניסיונות של האליטה הישנה לחסום מינויים של הדרג הנבחר.

"בעזרת השם, בבחירות הקרובות הימין יידע לשלוט", פתח ברדוגו את דבריו והצביע על קיומם של מנגנונים סמויים המנהלים את המדינה מאחורי הקלעים. "יש דיפ סטייט בכל מקום. נניח שאתה רוצה למנות את נגיד בנק ישראל – אז מביאים לך כמה פרופסורים, ואוי ואבוי אם לא תמנה אחד מהם".

"למה רמטכ"ל חייב להיות הסגן?"

בהמשך דבריו עבר ברדוגו לתקוף את תהליכי המינוי בצמרת המערכת הביטחונית, והעלה תהיות לגבי הקיבוע המחשבתי בבחירת הפיקוד העליון של צה"ל, תוך שהוא מזכיר שמות ספציפיים מהמטכ"ל.

"ומינוי רמטכ"ל? אוי ואבוי אם לא תמנה את מי שהיה סגן. למה? מה קרה? גופמן היה פחות טוב מזמיר אם היו ממנים אותו לרמטכ"ל?", תהה הפרשן באולפן.

ברדוגו חתם את הפתיח שלו בקריאה לבוחרים ובביטוי תקווה לשינוי המדיניות הממסדית בטווח הרחוק, במידה ומחנה הימין יזכה שוב באמון הציבור בקלפיות.

"בעזרת השם, אני מאמין שבארבע השנים הקרובות, במידה והקדוש ברוך הוא ירצה שתהיה עוד ממשלת ימין אחת – היא תדע לשנות. הציבור הימני יידע שהוא יודע לשנות את זה. הבחירות הקרובות דרמטיות", סיכם.