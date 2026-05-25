המצטרף החדש לאיזנקוט: אלו שתי המפלגות שלא אשב איתן

הבכיר לשעבר שהצטרף למפלגת 'ישר' של גדי איזנקוט, הצהיר עם אילו שתי מפלגות הוא לא יישב בממשלה

ראש אגף התקציבים באוצר לשעבר, שאול מרידור, שהצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט, התייחס בראיון נרחב לאתר "ישראל היום" למפה הפוליטית המורכבת לקראת מערכת הבחירות, והציב קווים אדומים חריפים וחד-משמעיים לגבי הגורמים שאיתם לא יסכים לשבת סביב שולחן הממשלה הבאה.

כשנשאל מרידור באופן ישיר עם מי לא ישב בממשלה, הוא סימן מיד את קצוות המפה הפוליטית משני הצדדים. "בן גביר", השיב נחרצות והוסיף: "גזענות היא מחוץ לגדר, זה נגד הערכים היהודיים, ומול קיצוניות כזאת אין מה להגיע לפשרה. גם עם בל"ד אין פשרה".

"הציבור אומר את שלו"

בהמשך הראיון נשאל מרידור לגבי תרחיש אפשרי של שוויון פוליטי במפת המנדטים, והאם במצב של תיקו תישקל כניסה לממשלה משותפת תחת הנהגתו של ראש הממשלה הנוכחי.

"כל מי שניהל את הקבינט וישב בו לפני 7 באוקטובר לא ראוי להנהיג את המדינה", תקף מרידור והבהיר כי השלטון צריך להשתנות. "הרוב הציוני הברור נמצא בצד שלנו. בהקשר הזה הציבור, לפחות בסקרים, אומר את שלו".

לדבריו, המגמות המשתקפות בציבור יובילו לשינוי המיוחל בצמרת ההנהגה: "עם הסקרים האלה שמשקפים את המציאות נדע לייצר מצב שבו נתניהו יפנה את מקומו".