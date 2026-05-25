דיווח: זו המפלגה בה עינב צנגאוקר תתמודד בבחירות

דיווח: זו המפלגה אליה תצטרף עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שהודיעה לפני מספר חודשים על כניסתה לפוליטיקה

לאחר שהודיעה לפני מספר חודשים כי היא מצטרפת לפוליטיקה, יאיר גולן פועל לשריין את עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, במפלגת הדמוקרטים, כך דווח היום (שני) בישראל היום.

כשהודיעה על הצטרפותה לפוליטיקה, אמרה צנגאוקר: "אני לא יודעת איפה אהיה במערכת הבחירות הקרובה, אבל מה שבטוח זה שעדיין צריך לנהל כאן מאבק".

עם זאת היא רמזה שזה הכיוון אליו היא הולכת: "הייתי רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות במדינה, אבל אני צריכה דבר אחד מכל השחקנים במגרש – להפסיק להסתכל על האגו שלהם ויותר על האנשים בקהל".

ממפלגת הדמוקרטים נמסר: "אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז". מעינב צנגאוקר לא נמסרה תגובה וזו תובא לכשתתקבל.

