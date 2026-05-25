הח"כית מהליכוד הודיעה על פרישה מהחיים הפוליטיים

חברת הכנסת מהליכוד, וזו שהיתה הבטחת הבחירות בעבר של ראש הממשלה נתניהו - הודיעה כי היא פורשת מהחיים הפוליטיים

אחרי שתי קדנציות, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד) הודיעה היום (שני) בכנסת על פרישתה מהפוליטיקה ועל כך שלא תתמודד בפריימריז בבחירות לכנסת ה-26.

את הדברים אמרה כבדרך אגב בדיון בוועדת התקשורת בראשה היא עומדת.

דיסטל-אטבריאן שנבחרה לכנסת ה-24 לראשונה לאחר ששוריינה בליכוד, הפתיעה בפריימריז של בחירות 22' כשהתברגה ברשימה הארצית. אחרי הבחירות היא מונתה לשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית ועזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר, כשהיא מותחת ביקורת על כך שלא ניתנו לו הכלים להצליח בהסברה.

אחרי כשנתיים של שקט יחסי, חזרה לבמה הפוליטית כשהיא מרכזת את ועדת התקשורת שמקדמת את חוק הרפורמה בתקשורת של השר שלמה קרעי, במקום ועדת הכלכלה של דוד ביטן שתקע את החוק שנתיים.

עוד לפני כניסתה לפוליטיקה הייתה דיסטל אשת תקשורת וסופרת.

האמירה שלה על אי התמודדות, תהיה ככל הנראה הראשונה מבין שורה של ח"כים שייפלטו החוצה מרשימת הליכוד לכנסת הבאה. חוקת הליכוד מאפשרת ל-20 ח"כים להתברג ברשימה הארצית ולאחריהם משתבצים משורייני המחוזות שמיועדים למי שאינו חבר כנסת.

כעת לליכוד יש בכנסת כ-40 חברים עם כל הח"כים הנורבגיים, כך שלפחות 20 ח"כים ייפלטו החוצה מהרשימה. חלק יעדיפו להימנע ממבוכה ויפרשו מהחיים הפוליטיים עוד לפני המירוץ המתיש והאכזרי של הפריימריז.



