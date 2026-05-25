עמית סגל בתגובה ראשונה לסערה נגדו: "אין מנוס"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לסערה סביבו ברשת ומסר: "היא עיתונאית גרועה וגם משקרת בלי הכרה בשביל הלייקים שלא מגיעים"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס היום (שני) להאשמות נגדו על כך שהוא קיבל הדלפה מראש הממשלה נתניהו על בקשתו לקצר את עדותו במשפט.

עיתונאית 'הארץ' יעל פרידסון כתבה כי "נתניהו נמצא בלשכת השופטים, עמית סגל כבר מפרסם שהוא מבקש לקצר את הדיון. וזה בדיון שנתניהו מאשים את התביעה שהיא מדברת לתקשורת, בעוד הוא מדליף מדלתיים סגורות".

גולשים נוספים הצטרפו לטענותיה של יעל וטענו כי זו לא הפעם הראשונה בה סגל מקבל הדלפות כמו זו.

סגל מצידו התייחס לסערה והגיב: "וכעת לעובדות: הבקשה פורסמה לפני, בשורת כלי תקשורת. ‏יעל פרידסון מהארץ היא עיתונאית גרועה וגם משקרת בלי הכרה בשביל הלייקים שלא מגיעים. ‏בקיצור, אין מנוס מפרס סוקולוב".