הפתעה בטיול השנתי: מגישת המהדורה היא אמא מלווה

בלי דרמות פוליטיות או כותרות מרעישות: מגישת המהדורה המרכזית הורידה את החליפה והפתיעה את כולם כשהצטרפה לבנה בטיול של בית הספר

אנחנו רגילים לראות את מירי מיכאלי, מגישת המהדורה המרכזית של ערוץ 15, כשהיא מחויטת, רצינית ומדווחת לנו על האירועים הכי בוערים במדינה. אבל השבוע, היא החליפה את האולפן הממוזג בבגדי טיולים ויצאה לשטח – ולא בשביל כתבת חדשות.

מיכאלי לקחה פסק זמן קצר מלוח השידורים העמוס והצטרפה כאמא מלווה גאה לטיול השנתי של הבן שלה. היא שיתפה את העוקבים שלה באינסטגרם ברגע מתוק במיוחד מתוך המסלול, כשהיא חובשת כובע רחב שוליים ומשקפי שמש, לצד בנה המחייך שחובש כובע של ספיידרמן. אל התמונה צירפה את הכיתוב הפשוט והמרגש: "אמא מלווה בטיול שנתי".

מירי מיכאלי בטיול שנתי צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של מירי מיכאלי

אז נכון, אין פה דרמות פוליטיות מרעישות, אבל לגמרי כיף לראות שגם על מסך הטלוויזיה וגם מחוצה לו – מיכאלי לא מפספסת את הרגעים המשפחתיים החשובים באמת. עם תיק גב, חטיפים והרבה גאווה אימהית, נראה לנו שהפעם מגיע לה הציון הכי גבוה בכיתה.