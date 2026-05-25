עדן הראל על הגירושין: "לא רציתי זוגיות"

אשת התקשורת עדן הראל חוזרת אל העבר ומספקת הצצה נדירה ולא שגרתית לימים המורכבים שחוותה בעקבות פרידתה מבעלה הראשון, המוזיקאי אייל אייזנשטרוס, עימו התחתנה בשנת 2002 ולשניים בן משותף.

במהלך שיח פתוח שקיימה עם עוקביה בעמוד האינסטגרם שלה, נשאלה המגישה על ידי אחד הגולשים כיצד הצליחה להרים את הראש, לאסוף את השברים ולמצוא זוגיות חדשה במהירות יחסית לאחר משבר הנישואין הראשון.

הפחדים שליוו את הפרידה

הראל בחרה שלא לייפות את המציאות והודתה בגלוי כי הטלטלה האישית הייתה עוצמתית מאוד, בניגוד למה שאולי נראה כלפי חוץ.

"מי אמר שלא נישברתי?", השיבה הראל בסטורי שפרסמה. "הייתה תקופה שלא רציתי זוגיות, וחשבתי שיהיה לי ילד אחד וזהו".

כשהלב מנצח את ההיגיון

לדבריה, למרות החששות הרבים שניהלו אותה באותם ימים קשים, הרצון הפנימי העמוק שלה הצליח לגבור על הפחדים וההיגיון הרציונלי.

"אבל בלב שלי רציתי. הראש אמר לא, אבל הלב חלם", שיתפה את עוקביה בתחושותיה באותה תקופה. את דבריה חתמה הראל במסר מחזק של אמונה, המלווה אותה לאורך השנים וביתר שאת מאז תהליך התחזקותה: "והשם שומע את הלב".