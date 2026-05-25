העיתונאית הבכירה הודיעה על פרישה: "לא האמנתי שאגיע לרגע הזה"

העיתונאית הבכירה הודיעה על פרישה אחרי 18 שנים בתפקיד: "אין כלכלה בלי דמוקרטיה"

טלטלה בצמרת העיתונות הכלכלית בישראל: גלית חמי, העורכת הראשית של עיתון "כלכליסט" מבית קבוצת ידיעות אחרונות, הודיעה על פרישתה מהתפקיד אותו היא ממלאת מאז הקמת העיתון. חמי (56) מלווה את העיתון ב-18 השנים האחרונות, ועזיבתה מגיעה בהמשך להודעתו האחרונה של מו"ל ומייסד העיתון, יואל אסתרון, על פרישתו המתוכננת בסוף חודש יוני.

על פי דיווח באתר גלובס, חמי שלחה מייל רשמי לעובדי המערכת ובו שיתפה בהחלטתה הדרמטית. "לא האמנתי שאגיע למעמד הזה בטרם עת, אבל הנסיבות המשתנות ומחויבותי לדרכי המקצועית אילצו אותי להגיע להחלטה המצערת", כתבה לעובדים.

בהודעתה לעובדים סקרה חמי את דרכה המקצועית ארוכת השנים וציינה כי עיתונות כלכלית הייתה ועודנה אחת האהבות הגדולות שלה, מאז החלה את צעדיה הראשונים לפני 32 שנה ככתבת שוק ההון בעיתון "הארץ" בשנת 1994, דרך מעברה לקבוצת ידיעות אחרונות ב-1998, ועד להקמת כלכליסט.

חמי התייחסה במכתבה גם לקו המערכתי שהובילה בשנים האחרונות: "בשלוש וחצי השנים האחרונות הפכנו גם לאחד מגופי התקשורת המובילים בכל הנוגע לסיקור האיומים הגוברים על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק בישראל. עשינו זאת מתוך החלטה מודעת שמדובר במאבק חיוני והכרחי, ומשום שזה תפקידנו כעיתונות. כי אין כלכלה בלי דמוקרטיה, ואין מדינה בלי דמוקרטיה".

פגידה משותפת של דור המייסדים

בסיום דבריה ביקשה העורכת הפורשת להודות לשותפה להקמת העיתון, המו"ל יואל אסתרון, ואף הגדירה אותו כעוגן המקצועי שלה. "כל זה לא היה מתאפשר ללא מייסד כלכליסט ושותפי למסע יואל אסתרון. אני רוצה להודות ליואל על כמעט 19 שנים של דרך משותפת, שהיו בה שיתוף פעולה נדיר, אמון הדדי, מקצועיות עיתונאית וחופש פעולה. יואל היה עבורי כיפת ברזל ובה בעת בית הספר הכי טוב שהיה לי לעיתונות ולניהול".

חמי חתמה את מכתבה בהבעת הערכה רבה לשני סגניה המובילים במערכת, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, שליוו אותה לאורך שנות עבודתה בעיתון.