הלם במערכת הפוליטית: נתניהו במהלך שעשוי להכריע את הבחירות

בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מקדמים בימים אלו מהלך מורכב וחסר תקדים שנועד להביא לפסילתה של מפלגת רע"מ מהשתתפות במערכת הבחירות הקרובה לכנסת. כפי שפורסם אמש לראשונה בחדשות 13, המהלך נמצא בשלבי קידום מתקדמים, על אף שטרם נקבע התזמון המדויק ליציאה לבחירות.

על פי מידע שנמסר משני מקורות המקורבים מאוד לנתניהו, הדיונים הפנימיים בסביבת ראש הממשלה התמקדו בהובלת מהלך משפטי ופוליטי להכרזה על "התנועה האסלאמית - הפלג הדרומי", שהיא תנועת האם הרשמית של מפלגת רע"ם, כארגון טרור.

העילה המרכזית למהלך המסתמן, לפי אותם מקורות, היא הפעילות של התנועה האסלאמית בהעברת כספים ותרומות לרצועת עזה בעיצומה של המלחמה, דבר שנתפס בסביבת ראש הממשלה כעילה ביטחונית ומשפטית מוצקה לפסילה.

הדרישה: חקיקה מיוחדת וחוות דעת של השב"כ

כדי להוציא את התוכנית אל הפועל, המהלך דורש שילוב של שני מסלולים מקבילים: קידום חקיקה ייעודית בכנסת, לצד קבלת חוות דעת ביטחוניות רשמיות מגורמי הביטחון הרלוונטיים, ובראשם שירות הביטחון הכללי (שב"כ). יצוין כי מלשכת ראש הממשלה טרם נמסרה תגובה רשמית לפרסום.

מנסור עבאס: "התגובה שלנו תהיה בקלפי"

יו"ר מפלגת רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, לא נותר חייב והגיב בחריפות רבה לפרסום על הכוונות לפסול את מפלגתו. עבאס הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר נתניהו ואף שיגר מסר אזהרה לעבר גורמי הביטחון.

"נתניהו שואף להכריע את הבחירות הקרובות על ידי פסילת רע"ם בדרך אנטי דמוקרטית", תקף עבאס. "חובת השב"כ לנהוג בצורה ממלכתית וחוקית ולשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, ולא להיות כלי שרת בידי הדרג הפוליטי בתקופת בחירות. תגובתנו למהלך האנטי דמוקרטי הזה תהיה בקלפי".