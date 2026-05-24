"גרם לנזק נפשי": תביעת ענק נגד כתב ערוץ 13

נוי אליה רוטשטיין, בתו של ניצב משנה, מפקד ימ"ר ש"י אבישי מועלם, ממשיכה במסע לטיהור שמו של אביה, והגישה מכתב התראה לפני נקיטה באמצעיים משפטיים נגד ברוך קרא, כתב המשפט של ערוץ 13.

במרכז עילת התביעה עומד דיווח של ברוך קרא תחת הכותרת "פרסום ראשון", לפיו נצ"מ מועלם חשוד כי פעל למחיקת רישומו הפלילי של איש עסקים בתמורה לכספים שיועדו לעסק של רעייתו, וכי לא דיווח על מידע ביטחוני רגיש שקיבל מאותו גורם (המכונה במכתב "המוכר").



במכתב ההתראה נטען כי קרא הציג את הדברים כעובדות מוגמרות, מבלי לבצע בדיקה בסיסית של העובדות. לפי כותבי המכתב, "חצי קצה של אמת לא דיבר עליה" קרא, תוך שהם מזכירים כי אותה "פרשיה" כביכול כבר נבדקה ונדחתה בעבר על ידי העיתונאי רועי ינובסקי בכאן 11 עוד בינואר 2025, לאחר שהתברר כי אין בה ממש.



במכתב מפורטות טענותיו של מועלם. ההיכרות עם 'המוכר': משפחתו של מועלם מכירה את משפחתו של המוכר מזה למעלה מ-15 שנה. במסגרת זו, המוכר ביקש להשקיע בעסק של רעייתו של מועלם, תהליך חוקי ולגיטימי לחלוטין שלא התקדם מעבר לשליחת פרופיל העסק.



טענת מועלם, המוכר פנה אליו וביקש סיוע במחיקת רישום פלילי ישן כדי שיוכל להתנדב במשטרה. מועלם בדק את הנושא מול מפקד תחנה באזור הצפון, ומשהתברר כי לא ניתן לעשות זאת בשל חוקיות הרישום – עדכן את המוכר כי לא יוכל להתנדב. מועלם מבהיר כי מעולם לא פעל למחיקת הרישום.

בניגוד לטענת קרא לפיה מועלם "הסתיר" מידע ביטחוני, במכתב נחשף כי מועלם העביר בזמן אמת את המידע הרגיש לגורם בכיר ביחידה 504 (יחידת המודיעין האנושי של אמ"ן), ואף הפנה את חוקרי מח"ש לתיעוד הקיים בטלפון הנייד שלו. במכתב מצוין כי חוקרי מח"ש אישרו כי נציג יחידה 504 אכן נתן עדות המאששת גרסה זו.



עורכי דינו של מועלם מאשימים את רשת 13 וברוך קרא בניסיון מכוון "לייצר 'פרשיית שוחד' או 'פרשייה ביטחונית' מאין ומאפס", במטרה להכפיש, לבזות וללחוץ על נצ"מ מועלם. במכתב נטען כי הפרסומים מהווים עבירה חמורה על חוק איסור לשון הרע, וגרמו לנצ"מ מועלם נזק כבד לשמו הטוב, למוניטין הציבורי שלו וכן סבל נפשי ותחושת השפלה.



כצעד ראשון לפני פנייה לערכאות משפטיות, נדרשים קרא ורשת 13 למלא אחר שני תנאים:

פרסום התנצלות פומבית באותו היקף ובאותה תהודה של הפרסום המקורי, בתוך מהדורת החדשות ותשלום פיצוי כספי בסך של 500,000 שקלים בגין הפגיעה בשמו הטוב.



