יותר טוב מוולט: נודלס חמאת בוטנים וצ'ילי שלא תפסיקו להכין

קערת נודלס לוהטת, קרמית ומלאת טעמים שתגרום לכם להרגיש בדוכן אוכל רחוב אסייתי - אבל בלי לצאת מהבית. הרוטב הקטיפתי של חמאת הבוטנים, הסויה והצ'ילי נצמד לכל אטרייה, והתוצאה ממכרת ברמה שקשה להפסיק לאכול.

המצרכים

חבילת נודלס אודון / אטריות ביצים / נודלס רגיל

מים לבישול

לרוטב

1 כף גדושה חמאת בוטנים חלקה

2 כפות רוטב סויה

1 כפית שמן שומשום

1 כפית צ'ילי חריף / סריראצ'ה / צ'ילי אויל

1 כפית דבש או סילאן

2-3 כפות ממי הבישול של האטריות

להגשה

בצל ירוק קצוץ

שומשום

אופן ההכנה

מבשלים את האטריות

מבשלים את הנודלס לפי הוראות היצרן. רגע לפני הסינון שומרים בצד רבע כוס ממי הבישול.

מכינים את הרוטב

בקערה קטנה מערבבים חמאת בוטנים, סויה, שמן שומשום, צ'ילי ודבש. מוסיפים 2-3 כפות ממי הבישול החמים וטורפים עד שמתקבל רוטב חלק, סמיך ומבריק.

מאחדים הכול

מחזירים את האטריות לסיר או למחבת, מוסיפים את הרוטב ומערבבים על אש נמוכה במשך כדקה, עד שכל האטריות עטופות ברוטב הקרמי. אם צריך - מוסיפים עוד מעט ממי הבישול לקבלת מרקם מושלם.

מגישים

מעבירים לקערה, מפזרים מעל בצל ירוק ושומשום ומגישים מיד.