יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קרין גורן

לפני שהפכה לכוהנת האפייה של ישראל, קרין גורן בכלל עבדה בהייטק. לרגל יום הולדתה חזרנו לתחנות המפתיעות בקריירה שלה - מהשינוי המקצועי הדרמטי, דרך ההצלחה המטאורית בטלוויזיה ועד הרגעים האישיים שהפכו אותה לאחת הנשים הכי אהובות בישראל

כולנו מכירים את העוגות, הקינוחים והחיוך שמלווה כל מתכון - אבל כמה אתם באמת יודעים על קרין גורן? לרגל יום הולדתה, הנה 10 עובדות מעניינות על מלכת האפייה של ישראל: מהקריירה בהייטק ועד הדרך שבה הפכה לאחת הנשים הכי מזוהות עם עולם הקונדיטוריה בארץ.

1. גדלה בחיפה

גורן נולדה וגדלה בחיפה ולמדה בבית הספר הריאלי - הרבה לפני שהפכה לשם הכי מזוהה עם עוגות בישראל.

2. בכלל התחילה בעולם המחשבים

לפני שהפכה לכוכבת מטבחים, קרין גורן למדה תקשורת ובהמשך גם הנדסת תוכנה. אפילו עבדה בחברת סטארט-אפ כמתכנתת.

3. האפייה שינתה לה את החיים

רק בגיל 26, אחרי שהשתתפה בקורס קונדיטוריה, החליטה לעזוב את עולם ההייטק ולהפוך את האהבה למתוקים למקצוע.

4. הפריצה הגדולה הגיעה מספר אחד

הספר "סודות מתוקים" הפך לרב-מכר ענק והכניס אותה כמעט לכל בית בישראל. מאז הפך השם שלה למותג.

5. לא רק טלוויזיה

מעבר לתוכניות האפייה, היא כתבה טורים בעיתונים, ערכה מדורי אוכל ופיתחה מתכונים למאפיות וקונדיטוריות.

6. גם ילדים הם קהל יעד

בשנת 2008 הוציאה ספר אפייה מיוחד לילדים בשם "אפייה זה משחק ילדים" - והפכה את המטבח למשפחתי במיוחד.

7. הייתה שופטת ב"בייק אוף ישראל"

גורן כיכבה כאחת השופטות הבולטות בתוכנית האפייה המצליחה והפכה לדמות מרכזית בעולם הריאליטי הקולינרי.

8. לא נתנה לביקורת לעצור אותה

במהלך השנים ספגה הערות על משקל גופה, אך בחרה להגיב בביטחון ואמרה שהיא גאה לייצג מודל נשי שלא מנסה להיות מושלם.

9. השיקה גם גלידות

בשיתוף פעולה עם חברת גלידות גדולה בישראל, השיקה ליין קינוחים וגלידות שנשאו את הסגנון המזוהה שלה.

10. סיפור אהבה מתוק במיוחד

קרין נשואה לשף רונן גורן, והשניים גם שיתפו פעולה מקצועית לאורך השנים בעולם האפייה והבישול.