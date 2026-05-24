דרמה בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים: "רימה אותנו"

סערה במפלגת 'הדמוקרטים' של לקראת הפריימריז הקרובים במפלגה: "יאיר גולן רימה אותנו"

סערה במפלגת "הדמוקרטים" לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז). על פי דיווחה של אנה ברסקי ב'מעריב', בקרב פעילים במפלגה ומובילי תנועות המחאה גובר הזעם בעקבות חשיפת העובדה כי מתוך מקומות 1 עד 14 ברשימה – הנחשבים לריאליים – רק שני מקומות בלבד פתוחים להתמודדות חופשית ואינם משוריינים מראש.

הכעס הגדול מבוסס על חלוקה קשיחה של המקומות הראשונים לטובת שורה ארוכה של שריונים שנקבעו מראש: מקום אחד ליו"ר המפלגה, שני שריונים אישיים נוספים ליו"ר, שני מקומות המיועדים לקיבוצים ולמיעוטים, ושלושה שריונים השמורים לחברי מפלגת מרצ כחלק מהסכם האיחוד. מצב זה משאיר למעשה את כל שאר המתמודדים החדשים עם סיכויים קלושים להשתלב במקומות הריאליים.

משה רדמן שוקל את דרכו; לחץ על יאיר גולן

התסכול בשטח עמוק במיוחד בקרב מובילי תנועות המחאה, שרואים כיצד נציגיהם נדחקים אל מחוץ לעשייה הפוליטית. בעקבות המצב, ממובילי מחאת קפלן הבולטים, משה רדמן, שוקל ברצינות את המשך דרכו הפוליטית במפלגה.

גורם המעורה בפרטים תקף בחריפות את יושב הראש יאיר גולן בשיחה עם 'מעריב' ואמר: "המחאה הייתה הכוח שהניע את השטח, ובסוף היא תישאר בלי ייצוג. גולן רימה אותם ומכר להם אשליות. למעשה, הפריימריז הם בחירות סרק, דמוקרטיה במסווה. אנשים יתפקדו, אבל יקיימו בחירות במקרה הטוב על שני מקומות ריאליים. גולן הבטיח הרים ובחר בסוף בעסקנים".

בימים אלו מופעל לחץ כבד על יאיר גולן לוותר על שני השריונים האישיים שקיבל, אך גורמים במפלגה מבהירים כי הוא אינו מתכוון לפתוח מחדש את הסכם השריונים הרגיש שנחתם מול מרצ.

ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה רשמית לדיווח: "עניין השריונים לא על הפרק כרגע. זה יוחלט כשיהיה ברור מועד הבחירות ומועד הפריימריז".