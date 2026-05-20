לוק צנוע וריקודים בהפרדה: אושר כהן ועדן פינס חוגגים שבע ברכות

אחרי חתונת הענק המדוברת שלהם מול כ-1,200 מוזמנים, אושר כהן ועדן פינס המשיכו אמש (שלישי) את חגיגות הנישואים באירוע שבע ברכות חגיגי ואינטימי יותר, שנערך במושב צפריה יחד עם בני משפחה ומקורבים.

אווירה מסורתית וצנועה

בשונה מהחתונה הנוצצת שנערכה בתחילת השבוע, הפעם בחרו בני הזוג באווירה מסורתית ושמרנית יותר: במקום הוצבה מחיצה שהפרידה בין גברים לנשים, הריקודים נערכו בהפרדה ועדן הגיעה בלבוש צנוע.

אושר ועדן בשבע ברכות

הרב הראשי הגיע לברך

מי שכיבד את הזוג בנוכחותו גם באירוע שבע הברכות הוא הראשון לציון, הרב דוד יוסף, שסידר את החופה והקידושין בחתונתם והגיע לברך את בני הזוג גם בחגיגות שאחרי.

הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף מסדר חופה וקידושין בחתונה של אושר כהן ועדן פינס

המעבר מאירוע נוצץ ורב־משתתפים לערב משפחתי בעל אופי מסורתי יותר הצליח לעורר עניין ברשתות החברתיות, במיוחד לאור השילוב בין עולם הבידור הישראלי לבין סממנים דתיים בולטים שליוו את החגיגות.