הרב ניר בן ארצי מזהיר: "תברחו עכשיו; תוך זמן קצר יהיה טבח"

גל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם והמתיחות הביטחונית הגלובלית הביאו את הרב ניר בן ארצי לפרסם מסר חריף ויוצא דופן המיועד ליהודי התפוצות. בדברים שנשא לאחרונה, מזהיר הרב כי על היהודים "לברוח מהר מחוץ לארץ" ולעלות לישראל לפני שיהיה מאוחר מדי.

"יהרסו לכם את בתי הכנסת"

לדברי הרב בן ארצי, המקומות שנחשבו בעבר בטוחים עבור יהודים בארצות הברית ובאירופה, עומדים בפני סכנה ממשית. "הם יהרסו לכם את בתי הכנסת בחוץ בארצות הברית באירופה בכל מקום בעולם - הם יהרסו, ישחטו לכם את כל הבתי כנסת שלכם", הזהיר הרב והוסיף כי על הקהילות לקחת את ספרי התורה ולברוח לארץ ישראל.

הרב התייחס לשינוי במאזן האימה העולמי וטען כי בעוד שבעבר יהודים פחדו להגיע לישראל בשל המצב הביטחוני והערבים באזור, כעת המצב התהפך. "בורא עולם העביר את כל המלחמה בכל העולם, גוג ומגוג", ציין הרב והוסיף כי כיום היהודים בחו"ל מאוימים על ידי גורמים מוסלמיים "פי 100 מיליארד" ממה שקורה בישראל.

אזהרה מפני "אסונות גדולים"

בשלב מסויים של דבריו, עבר הרב לטון מחמיר אף יותר, כשהוא מבהיר כי אין מדובר בקללה אלא באזהרה מפני המציאות העתידית: "אני לא מקלל חס ושלום, זה מה שעומד לקרות אם לא תעשו מה שהשם מבקש". הרב התריע כי המצב בחוץ לארץ עלול להפוך ל"בית קברות" וכי תוך זמן קצר עלולים להתרחש אירועים קשים.

"יבואו מוסלמים, יהיה טבח, יהיה אסון, אסונות גדולים", התריע הרב בנחרצות. הוא סיכם את דבריו בקריאה ליהודים להבין כי מקומם הוא בארץ הקודש ולפעול בדחיפות: "היהודים - מקומכם בארץ ישראל, להגיע דחוף"