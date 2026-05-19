פיקוד העורף: עדכון חשוב לימים הקרובים

בתום הערכת מצב וברקע הדיווחים על האפשרות לחזרה ללחימה באיראן: פיקוד העורף פרסם את ההנחיות לימים הקרובים

פיקוד העורף פרסם כעת (שלישי) את ההנחיות לציבור לימים הקרובים - כשלמרות המתיחות הביטחונית, הוחלט בתום הערכת מצב כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום שבת, 23 במאי, בשעה 21:00.

על פי ההנחיות המעודכנות, באזור קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תתאפשר "פעילות חלקית". המשמעות היא שניתן לקיים פעילות רק במקומות שבהם קיימת נגישות למרחב מוגן תקני בפרק הזמן הרלוונטי לאזור.

בכל הנוגע להתקהלויות באזורים אלו, נקבע כי בשטח פתוח ניתן לכנס עד 200 אנשים, בעוד שבתוך מבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 600 אנשים. יצוין כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על סגירת חופים.

בתחום החינוך ומקומות העבודה, המדיניות מאפשרת קיום פעילות במבנים או במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.