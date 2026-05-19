“אין לזה קשר למציאות”: מיה אוחנה מורנו מגיבה לשמועות

אלמנתו של עמנואל מורנו ז״ל הגיבה לדיווחים על כניסה לפוליטיקה לצד נפתלי בנט: “זו כותרת שאין לה קשר למציאות. אם וכאשר ארוץ אודיע על כך בעצמי”

מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של לוחם סיירת מטכ״ל עמנואל מורנו ז״ל, הכחישה הבוקר (שלישי) את הדיווחים לפיהם היא צפויה להצטרף למפלגת “ביחד”.

בריאיון לרדיו 103FM הבהירה אוחנה מורנו כי אין בכוונתה להתמודד במסגרת המפלגה, ואמרה: “זו כותרת שאין לה קשר למציאות”.

לדבריה, היא אמנם מעריכה את יו״ר המפלגה נפתלי בנט, אך אין כל מהלך פוליטי על הפרק. “נפתלי הוא איש יקר ואדם שאני מעריכה מאוד, אבל אני לא רצה עם מפלגת ‘ביחד’”, אמרה.

עוד הוסיפה כי הופתעה מההדים שעורר הדיווח: “אני קצת בשוק שמשהו לא אמיתי מכה כאלה גלים”.

בסיום דבריה הבהירה מורנו: “אם וכאשר ארוץ לפוליטיקה אודיע על כך”.